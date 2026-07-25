Los gemelos Díaz Robles —Marcial Apolinar y Pedro— han sido sancionados por Estados Unidos debido a que se les acusa de ser aliados del grupo criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, entre una lista de 39 personas a las que se les aplicó sanciones financieras, están los gemelos Díaz Robles.

A los hermanos se les señala de ser los líderes de una red de tráfico de cocaína ligada al CJNG, que mantiene iteraciones desde Sudamérica hasta Europa.

Estados Unidos sancionó a los gemelos Díaz Robles por sus vínculos con el CJNG

El 23 de julio de 2026, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó sobre la aplicación de sanciones financieras en contra de personas físicas y morales ligadas al CJNG.

En su reporte, la autoridad incluyó a un total de 39 personas y 16 empresas por su presunta implicación en delitos relacionados con el narcotráfico y el lavado de dinero.

Entre ellos están los gemelos Díaz Robles, quienes son señalados por estar a cargo de una extensa red de tráfico de cocaína de la que se afirma, opera en Sudamérica e incluso en Europa.

“Los gemelos Díaz Robles mantienen una relación muy estrecha con varios miembros del círculo más cercano del CJNG y han aprovechado estos contactos para facilitar grandes envíos de cocaína y otras drogas desde Sudamérica a México y, posteriormente, a Estados Unidos y Europa” OFAC

Gemelos Díaz Robles (Especial)

Al respecto, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) refirió que los gemelos Robles Díaz son 2 operadores con una relación muy cercana con varios de los integrantes más importantes del CJNG.

Asimismo, advirtió que gracias a esos vínculos, los sujetos nacidos en Jalisco en 1988 han facilitado el trasiego de cocaína y otras drogas desde Sudamérica a México, Estados Unidos y Europa.

¿Quiénes son los gemelos Díaz Robles?

En el informe que emitió la OFAC sobre las sanciones financieras que incluye a los gemelos Díaz Robles, solo se menciona su fecha y lugar de nacimiento, así como sus vínculos con el CJNG.

Sin embargo, reportes periodísticos apuntan que los hermanos de 38 años, cuentan con estudios a nivel profesional, pues existen registros oficiales que los acreditan como licenciados en Derecho.

El diario Milenio reportó que la información oficial de la SEP establece que estudiaron la carrera en la Facultad de Estudios Profesionales y Postgrados, de la cual se graduaron en 2014.

No obstante, pese a que ya fueron sancionados por autoridades de Estados Unidos, los gemelos Díaz Robles han logrado mantener un bajo perfil que los aleja de los principales líderes del CJNGjjngj