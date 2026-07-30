Andrés Mijes y Judith Díaz encabezaron la Asamblea de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Monterrey, donde hicieron un llamado a la ciudadanía a fortalecer la unidad para consolidar un proyecto que, aseguraron, permita que la prosperidad llegue a todo Nuevo León.

El encuentro se realizó en la colonia Valle del Mirador, al sur de Monterrey, donde ambos líderes convocaron a las y los asistentes a sumarse al movimiento para impulsar un gobierno cercano a la gente y con resultados.

Andrés Mijes pide unidad para consolidar la Transformación en Nuevo León

Durante su intervención, Andrés Mijes afirmó que es momento de priorizar la unidad y dejar atrás los gobiernos que, dijo, dieron la espalda a la ciudadanía.

En ese contexto, sostuvo que Nuevo León necesita un gobernador de tiempo completo, al señalar que la entidad requiere un liderazgo enfocado en atender las necesidades de la población y dar resultados.

Asimismo, aseguró que es tiempo de pasar del “modo party” al “Modo Transformación”, al destacar que el compromiso con el proyecto de la Cuarta Transformación implica trabajar con mayor cercanía, responsabilidad y cumplimiento.

Andrés Mijes llama a defender la Transformación en Monterrey y Nuevo León. (cortesía)

Andrés Mijes destaca que la 4T Norteña está alineada al Plan México

El alcalde de Escobedo señaló que la 4T Norteña mantiene una visión alineada al Plan México impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de construir un gobierno eficiente, humanista y cercano a la población.

Además, afirmó que la unidad representa la principal fortaleza del movimiento y sostuvo que, junto con Morena y la presidenta de México, es posible construir “el mejor Nuevo León de la historia”, privilegiando políticas públicas enfocadas en resultados y bienestar para las familias del estado.