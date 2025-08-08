En redes sociales se difundió parte de la investigación que Ernesto Vázquez Reyna, delegado asesinado en Reynosa, realizaba en contra de Tania Contreras, la presidenta electa del Poder Judicial Tamaulipas.

Fue el lunes 4 de agosto de 2025 cuando un grupo armado atacó, presuntamente con una granada, la camioneta en la que viajaba Ernesto Vázquez Reyna, lo que provocó que el vehículo estallara e incendiara.

A cuatro días de su asesinato, la periodista Azucena Uresti reveló que el delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas investigaba a Tania Contreras por posibles delitos de asociación delictuosa y tráfico de influencias.

Asesinato de Ernesto Vázquez Reyna: Delegado investigaba a Tania Contreras, presidenta electa del Poder Judicial Tamaulipas

El documento difundido por Azucena Uresti exhibe que el delegado Ernesto Vásquez Reyna investigaba a Tania Contreras, la presidenta electa del Poder Judicial Tamaulipas, a raíz de una denuncia en su contra.

La querella había sido presentada por Jesús Gustavo García Rodríguez, director jurídico del PAN Tamaulipas, cuando Tania Contreras todavía era candidata a presidenta del Tribunal de Justicia de Tamaulipas.

Según el documento con fecha del 9 de mayo de 2025, la denuncia fue presentada en abril por el delito de asociaciones delictivas que podrían haberle costado a Tania Conteras “una pena de cinco a diez años de prisión”.

Además de Tania Contreras, en la denuncia también figuraba el nombre de Juan Carlos Madero Larios por los mismos delitos: asociación delictuosa y tráfico de influencias.

“A efecto de denunciar la posible participación en actos tipificados como delitos entre ellos el de tráfico de influencias que derivó en lo que consideramos pudiera ser una conformación ilegal del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas” Denuncia

Denuncia (Especial)

Tania Contreras responde por investigación de Ernesto Vázquez Reyna, delegado de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas

Con respecto a la información difundida por Azucena Uresti, la presidenta electa del Poder Judicial de Tamaulipas aclaró que dicha denuncia había sido interpuesta por el presidente del PAN en Tamaulipas durante su campaña.

“La propia Fiscalía General de la República, a través de un Ministerio Público, RESOLVIÓ EL NO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL, al determinar que no existen elementos probatorios que sustenten los señalamientos”, defendió.