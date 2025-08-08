Fuentes reportan la detención de una persona involucrada en el asesinato de Ernesto Vázquez Reyna, delegado de la Fiscalía General de la República en el estado de Tamaulipas; los detalles.

La noticia de la detención de esta persona involucrada se da este 7 de agosto, día en el que sepultaron al fiscal de FGR en Tamaulipas, que fue asesinado hace unos días en un ataque armado con explosivos.

De acuerdo con la información, el asesinato de Ernesto Vázquez Reyna estaría ligado al decomiso de casi 2 millones de litros de hidrocarburos en Tamaulipas, que encabezó la FGR en este estado.

Decomiso de huachicol podría estar ligado a muerte de Ernesto Vásquez Reyes. (Michelle rojas)

Ernesto Vázquez Reyna: Capturan a persona involucrada en asesinato del fiscal de FGR en Tamaulipas

Autoridades estatales habrían detenido este jueves 7 de agosto a una persona presuntamente involucrada en el asesinato de Ernesto Vázquez Reyna, fiscal de la FGR en Tamaulipas.

Según la información preliminar, la persona fue ligada al delito contra Ernesto Vázquez Reyna ya que viajaba en una de las camionetas que llevaban los sujetos que lanzaron la granada contra la camioneta del fiscal.

La detención se da justo en el día que fue sepultado Ernesto Vázquez Reyna en el recinto Español de Reynosa; sin embargo, esta información no ha sido confirmada por medios oficiales.

Detienen a persona involucrada en muerte de Ernesto Vázquez Reyna; esto le pasó al fiscal de FGR en Tamaulipas

Ernesto Vázquez Reyna, fiscal de la FGR en Tamaulipas, fue asesinado el pasado lunes 4 de agosto de 2025 luego de haber sufrido un atentado con explosivos, aparentemente, con una granada.

De acuerdo con la información, Ernesto Vázquez Reyna viajaba en su camioneta en una vialidad de Reynosa, Tamaulipas, alrededor de las 6:45 de la tarde, cuando sujetos no identificados le lanzaron una granada.

Los videos que circulan en redes sociales revelan que Ernesto Vázquez Reyna, tras la explosión, logró salir de su camioneta, sin embargo, los sujetos se acercaron a dispararle.

Recientemente se dio a conocer que autoridades de Tamaulipas identificaron y detuvieron a una persona presuntamente involucrada en el asesinato de Ernesto Vázquez Reyna.