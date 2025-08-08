La presidenta electa del Poder Judicial de Tamaulipas cobró relevancia al difundirse parte de la investigación que Ernesto Vázquez Reyna, asesinado el 4 de agosto, realizaba en su contra. Pero ¿Quién es Tania Contreras?

La denuncia presentada por el director jurídico del Partido Acción Nacional (PAN) en Tamaulipas, Jesús Gustavo García Rodríguez, señalaba a Tania Contreras por el delito de asociación delictuosa y tráfico de influencias.

En respuesta a esta querella, la presidenta electa del Poder Judicial de Tamaulipas aseguró que las autoridades no encontraron elementos probatorios, por lo que se resolvió el no ejercicio de la acción penal.

Pero más allá de estos señalamientos, ¿Quién es Tania Contreras? Te damos los detalles de la presidenta electa del Poder Judicial de Tamaulipas.

Ernesto Vázquez Reyna investigaba a Tania Contreras, presidenta electa del Poder Judicial Tamaulipas (Michelle Rojas / SDPnoticias)

¿Quién es Tania Contreras?

Tania Gisela Contreras López es una jurista con amplia formación académica y experiencia institucional, originaria de Ciudad Victoria en el estado de Tamaulipas.

Se le considera como la primera presidenta mujer del Poder Judicial de Tamaulipas elegida en un proceso ciudadano como lo fueron las elecciones del pasado 1 de junio de 2025.

Sin embargo, su llegada al cargo se vio envuelta en polémica, con impugnaciones legales y señalamientos públicos que le han valido críticas, como la del periodista Héctor de Mauleón.

De acuerdo con su investigación titulada “Huachicol y poder judicial en Tamaulipas,” la candidata sería el enlace entre el Gobierno de Tamaulipas y una red de corrupción y huachicol en Aduanas, coordinada por su cuñado, Carlos Madero.

¿Cuál es la edad de Tania Contreras?

Tania Contreras, quien ha sido electa como presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, tiene actualmente 47 años de edad, habiendo nacido el 28 de septiembre 1977.

¿Cuál es el signo zodiacal de Tania Contreras?

Tania Contreras, nacida el 28 de septiembre de 1977, es del signo zodiacal Libra

¿Tania Contreras tiene esposo?

El esposo de Tania Gisela Contreras López es Jorge Luis Beas Gámez, quien actualmente ocupa un cargo jurídico dentro de la estructura del gobierno de Tamaulipas, específicamente en la Secretaría General de Gobierno del estado.

Tania Contreras

¿Qué estudios tiene Tania Contreras?

Tania Contreras es licenciada y maestra en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

¿En qué ha trabajado Tania Contreras?

Tania Contreras se ha desempeñado en diversos cargos públicos en el Poder Judicial local, así como la Procuraduría, el Gobierno del Estado y el Congreso de Tamaulipas.

Su último cargo público fue como consejera Jurídica del Gobernador del Estado de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, desde 2018 hasta 2025.

Tania Contreras

¿Qué dijo Tania Contreras sobre la investigación de Ernesto Vázquez Reyna?

Fue el lunes 4 de agosto de 2025 cuando un grupo armado atacó, al parecer con una granada, la camioneta en la que viajaba Ernesto Vázquez Reyna, lo que provocó que el vehículo estallara e incendiara.

A raíz de este evento de violencia, las autoridades identificaron los casos que seguía el delegado, entre ellos la denuncia contra Tania Contreras, la presidenta electa del Poder Judicial Tamaulipas.

La querella había sido presentada por Jesús Gustavo García Rodríguez, director jurídico del PAN Tamaulipas, cuando Tania Contreras todavía era candidata a presidenta del Tribunal de Justicia de Tamaulipas.

En respuesta, la presidenta electa del Poder Judicial de Tamaulipas aclaró que dicha denuncia que había sido interpuesta por el presidente del PAN en Tamaulipas no contaba con pruebas.

“La propia Fiscalía General de la República, a través de un Ministerio Público, RESOLVIÓ EL NO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL, al determinar que no existen elementos probatorios que sustenten los señalamientos”, defendió Tania Contreras.