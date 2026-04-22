El Gobierno de Tamaulipas, encabezado por Américo Villarreal, desplegó un operativo interinstitucional de monitoreo ambiental en el sistema lagunario del sur y en el Estero El Camalote, con el objetivo de proteger los ecosistemas acuáticos tras el reporte de mortandad de peces en la zona.

La intervención es coordinada por la Procuraduría Ambiental y Urbana de Tamaulipas (PAUT), en conjunto con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Recursos Hidráulicos estatal y la Comapa Sur, como parte de una estrategia para garantizar el equilibrio ambiental.

Tamaulipas refuerza vigilancia ambiental ante mortandad de peces en sistema lagunario

El secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández, explicó que este fenómeno responde a condiciones hidrológicas naturales derivadas de la interacción entre agua dulce y salobre.

Detalló que los escurrimientos generados por la tormenta “Barry” provocaron el arrastre de especies de agua dulce hacia la Laguna de la Costa, mientras que cambios en los niveles del sistema incrementaron la salinidad, afectando a peces como tilapia, plateado, bobo y pez diablo.

Estas especies no lograron adaptarse a las nuevas condiciones y, al intentar regresar a su hábitat, se encontraron con infraestructura hidráulica que limitó su movilidad, lo que derivó en su mortandad.

Durante las labores de supervisión, personal técnico realizó recorridos y mediciones de parámetros fisicoquímicos, como pH y conductividad eléctrica, para evaluar posibles afectaciones al ecosistema.

Monitoreo en sistema lagunario de Tamaulipas confirma condiciones estables del agua

Los resultados preliminares indican que el agua se mantiene en rangos normales, sin anomalías en el Estero El Camalote ni afectaciones visibles en la fauna o el entorno.

En zonas cercanas al dique 02, los valores se mantuvieron estables, mientras que en la Laguna de la Costa se identificaron variaciones en la conductividad asociadas a procesos naturales de mezcla, sin que ello represente contaminación.

Asimismo, los niveles de pH se mantuvieron ligeramente alcalinos y estables, lo que confirma que el sistema conserva condiciones adecuadas para la vida acuática.

El Gobierno estatal reiteró que mantendrá el monitoreo permanente del sistema lagunario, como parte de una política de vigilancia ambiental preventiva, con el fin de garantizar la protección de los recursos naturales y brindar certeza a la población.