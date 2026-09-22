La tarde de este lunes 21 de septiembre, baterías para vehículos eléctricos desataron un incendio en el taller de una agencia de autos en la colonia Nueva Industrial Vallejo, de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Los dispositivos que habrían generado el incidente se encontraban al interior de un camión de carga, lo que provocó la evacuación de 30 personas. Afortunadamente, no se reportan lesionados.

Bomberos extinguen incendio en agencia de autos de la GAM

El incendio en agencia de autos de la GAM provocó la movilización del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX, que acudió para evitar la propagación del fuego.

Tras llegar al lugar de los hechos, los elementos lograron extinguir el incendio de forma exitosa.

Baterías para vehículos eléctricos desatan incendio en una agencia de autos de la GAM (@JefeVulcanoCova)

En imágenes compartidas por el Jefe Vulcano Juan Manuel Pérez Cova, director general del Heroico Cuerpo de Bomberos, se aprecia cómo el fuego consumió el interior del camión de carga, el cual creció por la presencia de materiales inflamables como aceite, caucho y gasolina.

Generando una columna de humo en las inmediaciones de la agencia de autos, ubicada en el cruce de las calles Diana y Eje Central Lázaro Cárdenas, de la GAM.

De acuerdo con reportes, las llamas alcanzaron más de cinco metros. No obstante, se controlaron gracias a la respuesta eficaz de las autoridades.

Al lugar también se presentó personal de la Policía de la CDMX Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y de Protección Civil (SGIRPC), quienes acordonaron el área para mayor seguridad.