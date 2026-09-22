La Policía de Jalisco localizó y aprehendió en Tlajomulco de Zúñiga a un ciudadano estadounidense buscado por autoridades de Texas por un presunto delito de homicidio.

El Servicio de Marshals de los Estados Unidos y el FBI solicitaron la colaboración de la Secretaría de Seguridad del Gobierno de Jalisco para localizar a Juvencio Román “N”, de 24 años, quien contaba con una orden de aprehensión desde 2022 y se encontraba en una lista de solicitud de repatriación por parte de autoridades estadounidenses.

De acuerdo con la información proporcionada por las agencias estadounidenses, el individuo aparentemente se ocultaba en el Área Metropolitana de Guadalajara.

Policía de Jalisco captura a presunto homicida estadounidense. (cortesía )

Operativo con drones permitió ubicar al objetivo

A partir de los datos recibidos, la Comisaría de Inteligencia realizó un cruce de información y trazó un dispositivo de rastreo con apoyo del escuadrón de drones y el Grupo de Operaciones Tácticas (GOT).

El despliegue permitió localizar a un sujeto con las características del objetivo sobre avenida Morelos, cerca del cruce con Júpiter, en la colonia Real del Sol.

Después de corroborar su identidad, las autoridades de Jalisco notificaron la localización tanto a las agencias estadounidenses como al Instituto Nacional de Migración (INM), debido a que el individuo habría ingresado de manera irregular a México.

Policía de Jalisco captura a presunto homicida estadounidense. (cortesía )

Posteriormente, el detenido fue trasladado y puesto a disposición de las autoridades correspondientes, conforme a los tratados de colaboración establecidos entre México y Estados Unidos.