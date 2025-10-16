Se ha identificado a un presunto asesino de Stephany Carmona de la Guardia Nacional en un cuartel de Acapulco: Yair Manuel Ramírez de la Cruz, quien sería su compañero y sargento.

De acuerdo a los reportes en redes sociales y publicaciones de amigos y familiares de Stephany Carmona de 20 años de edad, fue asesinada en las instalaciones del 51º Batallón en Acapulco de la Guardia Nacional.

Yair Manuel Ramírez de la Cruz, sargento de la Guardia Nacional sería el presunto asesino de Stephany Carmona

En redes sociales se denunció el asesinato del elemento de la Guardia Nacional en Guerrero: Stephany Carmona, quien fue encontrada en las instalaciones de un cuartel en Acapulco con dos disparos en la cabeza.

De acuerdo a los reportes, se dice que el presunto asesino de Stephany Carmona sería un compañero y otro elemento de la Guardia Nacional: Yair Manuel Ramírez de la Cruz.

Fany Carmona Rojas una joven de apenas 20 años fue asesinada dentro de las instalaciones de la @GN_MEXICO_ en #Acapulco

El presunto responsable es Yair Manuel Ramírez de la Cruz, sargento segundo, que salió sin problema del lugar tras el ataque

Familiares y amigos exigen justicia pic.twitter.com/ndFdQ0Jw97 — Madeel IZG (@IzgMadeel) October 16, 2025

Aparentemente, Yair Manuel Ramírez de la Cruz quien sería sargento segundo, se dio a la fuga tras asesinar a Stephany Carmona sin que fuera detenido por el personal de seguridad de la Guardia Nacional.

El asesinato que habría sido perpetrado por Yair Manuel Ramírez de la Cruz ocurrió el pasado martes 14 de octubre durante la noche en las instalaciones dentro del cuartel en donde ambos estaban.

Las autoridades han revelado que el hecho ocurrió durante “una práctica de tiro”, algo que los familiares calificaron de falsa, es por eso que en redes sociales, la madre de Stephany Carmona, María Fernanda Carmona, amigos y familiares exigen justicia.

“Nada de lo que me dijeron tiene sentido. Mi hija no estaba en una práctica, fue asesinada” María Fernanda Carmona, madre de Stephany Carmona

Algunas compañeras de Carmona revelaron que en el cuartel de la Guardia Nacional existían antecedentes de acoso laboral y sexual hacia las mujeres, y en mensajes previos en redes, Stephany habría denunciado este hostigamiento.

No obstante, Stephany Carmona habría sido amenazada con arresto si formalizaba la queja de lo que ocurría dentro del cuartel de la Guardia Nacional.