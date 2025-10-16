Stephany Carmona, elemento de la Guardia Nacional, fue asesinada dentro de un cuartel en Acapulco; familia acusa de feminicidio y exige investigación.

En redes sociales se ha difundido el caso de Stephany Carmona, quien fuera un elemento de la Guardia Nacional asesinada en Guerrero.

Exigen investigación tras el asesinato de Stephany Carmona en Acapulco, elemento de la Guardia Nacional

Amigos y familiares han denunciado en redes sociales el asesinato de Stephany Carmona, elemento de la Guardia Nacional originaria de San José Buenavista, Ajalpan, en Puebla.

De acuerdo con las publicaciones, Stephany Carmona fue encontrada muerta con dos disparos en la cabeza en las instalaciones del cuartel 51 del Batallón de la Guardia Nacional en Acapulco, Guerrero.

Stephany (Fany) Carmona Rojas de 20 años, fue asesinada dentro de las instalaciones de la GN en Acapulco, presuntamente por Yair Manuel Ramírez de la Cruz, (sargento 2/o). El cual salió sin problema de las instalaciones.



El asesinato de Stephany Carmona ocurrió el pasado martes 14 de octubre, por lo que sus familiares, quien ya acusan de feminicidio, exigen que se haga ina investigación para esclarecer los hechos.

Todo indica que el agresor de Stephany Carmona, habría sido un compañero suyo de la Guardia Nacional quien aparentemente sería Yair Manuel Ramírez de la Cruz, Sargento 2º, y quien logró huir del lugar, sin embargo no ha sido localizado ni detenido.

Por lo que los familiares de Stephany Carmona exigen que se haga una investigación exhaustiva y transparente, ya que aseguran fue un feminicidio cometido dentro de una institución federal.

De momento, el cuerpo de la elemento de la Guardia Nacional Stephany Carmona, permanece en el Servicio Médico Forense (SEMEFO).

De igual manera, el personal de la Guardia Nacional ha mantenido el silencio sobre el asesinato de Stephany Carmona en un cuartel de Acapulco.