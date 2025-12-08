Brayan Nicolás Vicente Salinas, regidor de Reynosa, Tamaulipas, fue encontrado muerto en un departamento de Paseo de la Reforma.

El joven tenía 27 años de edad y este fin de semana había viajado a la CDMX, era partidario de Morena.

Te contamos lo que se sabe de él, mientras las autoridades investigan sobre la causa de la muerte:

¿Quién era Brayan Nicolás Vicente Salinas?

¿Qué edad tenía Brayan Nicolás Vicente Salinas?

¿Quién era la pareja de Brayan Nicolás Vicente Salinas?

¿Qué signo zodiacal era Brayan Nicolás Vicente Salinas?

¿Qué estudió Brayan Nicolás Vicente Salinas?

¿En qué ha trabajado Brayan Nicolás Vicente Salinas?

¿Quién fue Brayan Nicolás Vicente Salinas? Regidor de Reynosa, Tamaulipas (IG: nicosalinas_bv)

Brayan Nicolás Vicente Salinas era un joven regidor del Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas. A partir de 2024 inició como funcionario previa experiencia en una empresa particular y un sindicato.

Medios de comunicación locales en Reynosa, Tamaulipas, reportan que Brayan Nicolás Vicente Salinas tenía 27 años de edad.

Se desconoce si Brayan Nicolás Vicente Salinas tenía pareja ya que solo compartía contenido de su trabajo en redes sociales.

Se desconoce ese dato en específico.

Brayan Nicolás Vicente Salinas registró como nivel máximo de estudios Bachillerato con preparación en Computación e Informática, ello en la información oficial del gobierno municipal de Reynosa.

En redes sociales se presentaba como comunicólogo y estudiante de Contador Público.

De 2020 a 2022 Brayan Nicolás Vicente Salinas se desempeñó como diseñador y Community Manager en la empresa Be Film Maker y en 2024, antes de ser funcionario del Ayuntamiento de Reynosa, se desempeñó como personal de resolución de conflictos laborales en el Sindicato Industrial Autónomo de Operarios en General de Maquiladoras de la Republicanismo Mexicana (SIAMARM).

A partir de octubre de 2024 tomó posesión com regidor en el Cabildo de Reynosa. Era partidario de Morena.

¿De qué murió Brayan Nicolás Vicente Salinas en CDMX? Regidor de Reynosa, Tamaulipas (IG: nicosalinas_bv)

Hallan muerto a Brayan Nicolás Vicente Salinas en departamento de CDMX; era regidor de Reynosa, Tamaulipas

Brayan Nicolás Vicente Salinas, décimo cuarto regidor de Reynosa, Tamaulipas, fue encontrado muerto en un departamento de Paseo de la Reforma, en la CDMX.

Brayan Nicolás Vicente Salinas rentó el departamento el viernes 5 de diciembre y fue encontrado muerto en el piso el domingo 7 de diciembre cuando personal ingresó a hacer limpieza.

Fiscalía CDMX toma investigación por muerte de Brayan Nicolás Vicente Salinas y señaló que “no presentaba signos de violencia visibles”.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acudieron a hacer las labores correspondientes.