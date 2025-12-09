Bryan Nicolás Vicente Salinas, regidor en el municipio de Reynosa, Tamaulipas, fue entrevistado en un video del influencer Damián Cervantes que se grabó en Zona Rosa este mismo fin de semana antes de su muerte.

Al parecer, el paseo que Bryan Nicolás Vicente Salinas dio por Zona Rosa se hizo por su viaje para participar en la marcha por los 7 años de la Cuarta Transformación del 6 de diciembre en la CDMX.

“Deseo que tengas mucha luz en tu camino” escribió Damián Cervantes luego de enterarse de la muerte del joven de 30 años .

Bryan Nicolás Vicente Salinas agradecía que su familia está bien y reveló planes para casarse

Bryan Nicolás Vicente Salinas reveló en la entrevista con Damián Cervantes que tenía planes de casarse con su novio de 10 años y que por Navidad no pedía nada si toda su familia está bien.

“¿Qué quieres pedirle a Santa?” A lo que respondió que “no puedo pedir algo para Navidad porque no necesito nada, si toda mi familia está bien, entonces estamos a toda madre”.

De hecho, Bryan Nicolás Vicente Salinas se acercó con el influencer para pedirle una foto para su novio ya que es muy fan.

Bryan Nicolás Vicente Salinas fue visto con dos hombres entrando al departamento de Reforma 27

Bryan Nicolás Vicente Salinas fue visto entrando al departamento de Reforma 27 con dos hombres que finalmente le robaron tarjetas y pidieron dinero a través de su WhatsApp.

Sus tarjetas fueron usadas en tiendas de conveniencia y gasolineras del Estado de México.