Yael N, de 20 años, fue detenido en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM) en CDMX, por estar relacionado con el homicidio de Brayan Nicolás Vicente Salinas, exregidor del municipio de Reynosa, Tamaulipas.

El detenido, Yael N, es uno de los dos hombres que ingresaron al departamento de Reforma 27 con Brayan Nicolás Vicente Salinas, quien se encontraba en la CDMX con motivo de los siete años de gobierno de la Transformación.

El joven detenido con al menos tres tarjetas del regidor tamaulipeco fue puesto a disposición de la Fiscalía de la CDMX, quien lleva la investigación.

Información en desarrollo…