Reportan la desaparición de cuatro traileros en la carretera de Oaxaca provenientes desde Reynosa en Tamaulipas.

El colectivo Amor, Desaparecidos en Tamaulipas, compartieron que no saben nada de los traileros desde el 20 de noviembre de 2025 aunque sus pipas ya fueron halladas abandonadas.

Desaparecen cuatro traileros en carretera de Oaxaca

Un nuevo caso ha cimbrado a Oaxaca y Tamaulipas luego de que se dio a conocer la desaparición de cuatro traileros desde el 20 de noviembre tras haber pasado a un retén militar.

Según información dada por José Andrés Méndez Ñeco, portavoz del colectivo Amor, Desaparecidos en Tamaulipas, los traileros se encontraban circulando por la carretera Transístmica en Oaxaca cuando desaparecieron.

Ñeco asegura que los cuatro traileros fueron detenidos en un retén militar en el municipio Matías Romero Avendaño en Oaxaca, pero de ello no se supo más de su paradero.

Los desaparecidos fueron identificados como:

Andrés Eloy Ramos Ceja de 28 años de edad

Juan José Pérez Hernández de 37 años de edad

Aldher Francisco Moreno Hernandez de 38 años de edad

Fernando Castro Morales de 41 años de edad

Ficha de desaparición de Aldher Francisco Moreno Hernandez (@BUSQUEDAOAXACA)

Ficha de desaparición de Juan José Pérez Hernández. (@BUSQUEDAOAXACA)

Ficha de desaparición de Andrés Eloy Ramos Ceja. (@BUSQUEDAOAXACA)

Ficha de desaparición de Fernando Castro Morales. (Especial)

Los tres primeros traileros nombrados en esta nota provenientes de Reynosa, Tamaulipas. Siendo Morales el único que es del puerto de Veracruz.

A esto se le suma que las pipas que manejaban los cuatro traileros fueron encontradas días después de que perdieron contacto con sus familias tras pasar por el municipio de Matías Romero Avendaño.

Familia de los cuatro traileros desaparecidos piden aclarar qué pasó

La desaparición de los cuatro traileros en Oaxaca ha llevado a sus familiares a no solo levantar su reporte en la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas sino a pedir a las autoridades esclarecer.

Según el reporte de Sofy Valdivia con Azucena Uresti, su familia ha cuestionado “cómo pueden desaparecer cuatro personas con sus trailers” y que las autoridades no les han informado avances sobre la investigación.