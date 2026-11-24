Jesús Antonio Nader Nasrallah, conocido como Chucho Nader, es un político y empresario mexicano del Partido Acción Nacional (PAN). Actualmente se desempeña como diputado federal por el VIII Distrito de Tamaulipas en la LXVI Legislatura, cargo que ocupa desde septiembre de 2024.

El 23 de noviembre de 2026, se dio a conocer que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas lo citó en calidad de imputado por el presunto delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.

¿Quién es Jesús Antonio Nader Nasrallah?

Jesús Antonio Nader Nasrallah es un político y empresario tamaulipeco, militante del PAN, cuya actividad profesional se ha desarrollado en el comercio, la industria y el servicio público. Antes de llegar a la Cámara de Diputados, fue presidente municipal de Tampico durante dos periodos consecutivos, de 2018 a 2024, y ocupó cargos como delegado regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y secretario de Administración de Tamaulipas.

También ha desarrollado una trayectoria en el sector empresarial, particularmente en la industria textil. Su participación en el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca y su actual investigación por presuntas irregularidades en procedimientos de contratación pública lo mantienen en la agenda política estatal y nacional.

¿Qué edad tiene Jesús Antonio Nader Nasrallah?

Jesús Antonio Nader Nasrallah tiene 67 años. De acuerdo con el registro de la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, nació el 2 de mayo de 1959 en Tampico, Tamaulipas.

¿Jesús Antonio Nader Nasrallah tiene pareja?

La información biográfica pública identifica a Aida Feres como esposa de Jesús Antonio Nader Nasrallah. No se localizaron datos oficiales suficientes para ampliar la información sobre su relación o vida familiar.

¿Qué signo zodiacal es Jesús Antonio Nader Nasrallah?

Jesús Antonio Nader Nasrallah es Tauro, debido a que nació el 2 de mayo. Este signo pertenece al elemento tierra y suele asociarse con la perseverancia, la estabilidad, la paciencia y la determinación.

¿Jesús Antonio Nader Nasrallah tiene hijos?

No se localizó información pública verificable que permita confirmar si Jesús Antonio Nader Nasrallah tiene hijos. Los perfiles biográficos consultados se concentran principalmente en su actividad empresarial y trayectoria política.

¿Qué estudió Jesús Antonio Nader Nasrallah?

Jesús Antonio Nader Nasrallah estudió Administración de Empresas en el Instituto de Estudios Superiores de Tampico (IEST). Esta formación le permitió desarrollar conocimientos relacionados con la organización empresarial y la administración.

Su preparación académica documentada incluye:

Licenciatura en Administración de Empresas, en el Instituto de Estudios Superiores de Tampico (IEST).

No se localizaron registros verificables de estudios de posgrado o diplomados adicionales.

¿En qué ha trabajado Jesús Antonio Nader Nasrallah?

Chucho Nader es conocido por combinar una trayectoria empresarial de más de cuatro décadas con distintos cargos en la política de Tamaulipas. Ha sido legislador federal, funcionario estatal y alcalde de Tampico, además de participar en la dirección de empresas del sector textil.

Entre los cargos y actividades que ha desempeñado destacan: