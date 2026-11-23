El exalcalde de Tampico y actual diputado federal del PAN, Jesús Antonio Nader Nasrallah, figura como imputado en una investigación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas por presunto uso ilícito de atribuciones y facultades.

Las indagatorias comprenden cinco contratos por un monto conjunto de 136 millones 287 mil pesos, destinados al mantenimiento de hospitales y unidades médicas y adjudicados entre 2017 y 2018 a Grupo Industrial Permart y Grupo Industrial Joser, empresas vinculadas con los hermanos Sergio y Julio César Carmona Angulo.

Fiscalía Anticorrupción investiga cinco contratos hospitalarios por 136 millones de pesos

El caso tiene como antecedente cinco denuncias penales presentadas por la Secretaría de Salud de Tamaulipas en agosto de 2025, por posibles irregularidades en procedimientos de contratación para el mantenimiento y conservación de infraestructura hospitalaria.

En cuatro de los expedientes aparece expresamente señalado Nader Nasrallah, quien durante la administración de Cabeza de Vaca encabezó la Secretaría de Administración estatal y presidió el Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales. Desde esa posición participaba en la comunicación de autorizaciones para distintos mecanismos de contratación pública.

Las denuncias cuestionan el uso de excepciones a las licitaciones públicas, la justificación de concursos restringidos y las diferencias entre los fallos de adjudicación y los contratos que finalmente fueron formalizados.

Uno de los expedientes corresponde a un contrato por 30 millones 328 mil 735 pesos, adjudicado a Grupo Industrial Permart mediante un concurso restringido. El procedimiento fue comunicado a la Secretaría de Salud a través del oficio CCYOP/1081/2017, firmado por Nader el 21 de septiembre de 2017.

La denuncia cuestiona la justificación para evitar una licitación pública y la falta de documentación que respaldara las propuestas presentadas por los participantes.

Otro contrato, por 14 millones 859 mil pesos, contemplaba trabajos de mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, plantas de emergencia y subestaciones eléctricas. Aunque el procedimiento fue adjudicado inicialmente a Grupo Industrial Joser, el contrato terminó formalizándose con Grupo Industrial Permart, representada por Julio César Carmona Angulo.

Una tercera contratación, superior a 65 millones de pesos, estaba destinada al mantenimiento de unidades médicas. Según la documentación presentada en la denuncia, no se localizaron registros del concurso ni del acuerdo de fallo que supuestamente respaldaban la adjudicación.

En ese expediente también se incorporó el oficio CCYOP/029/2017, firmado por Nader el 17 de enero de 2017, mediante el cual se establecieron límites de hasta 800 mil pesos para adjudicaciones directas y 4.5 millones para concursos por invitación.

Chucho Nader fue citado por la Fiscalía de Tamaulipas para comparecer en noviembre

Otra denuncia cuestiona una adjudicación directa por 14 millones de pesos a Grupo Industrial Joser para el mantenimiento de calderas y sistemas de aire acondicionado en ocho hospitales. El señalamiento se relaciona con la diferencia entre el monto contratado y la autorización inicialmente registrada por el Comité de Compras, que contemplaba aproximadamente 1.4 millones de pesos.

El quinto expediente corresponde a un contrato por alrededor de 12 millones de pesos para el mantenimiento del Hospital Psiquiátrico de Tampico, adjudicado en 2018. En esta denuncia Nader no aparece expresamente como denunciado, aunque se incorporó documentación relacionada con las disposiciones administrativas establecidas durante su gestión.

Las investigaciones también incluyen declaraciones de la exsecretaria de Salud, Gloria Molina, quien afirmó haber recibido instrucciones para favorecer a Permart y Joser en procedimientos de contratación. Estos señalamientos forman parte de los hechos que deberá esclarecer la Fiscalía, junto con el alcance de las autorizaciones administrativas comunicadas por el entonces secretario de Administración.

De acuerdo con la documentación ministerial, Nader fue citado para comparecer los días 24, 26 y 27 de noviembre de 2026, con el propósito de conocer los hechos que se le atribuyen y ejercer su derecho a declarar.

Los expedientes identifican oficios firmados por el legislador, pero no establecen que haya suscrito personalmente los contratos ni los fallos de adjudicación.

La Fiscalía Anticorrupción deberá determinar si las actuaciones investigadas constituyen responsabilidades penales individuales y si existen elementos suficientes para llevar el caso ante una autoridad judicial.