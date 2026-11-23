Federico Döring Casar es un político mexicano del Partido Acción Nacional (PAN), actualmente diputado federal por la Ciudad de México en la LXVI Legislatura y vocero de su partido en la Cámara de Diputados.

Cuenta con más de dos décadas de trayectoria legislativa, durante las cuales ha ocupado cargos en el Congreso local y federal, además de ser una figura reconocida por su participación en los videoescándalos de 2004.

El 20 de noviembre de 2026, el legislador acudió a una entrevista con la periodista Azucena Uresti y llevó una prueba toxicológica para desmentir las especulaciones sobre su comportamiento y apariencia física, que habían generado comentarios y burlas en redes sociales.

¿Quién es Federico Döring?

Federico Döring es un político y empresario mexicano que milita en el PAN desde 1995. Su carrera se ha desarrollado principalmente en el ámbito legislativo, donde ha sido diputado local, diputado federal, senador de la República y coordinador parlamentario.

Su nombre alcanzó notoriedad nacional en 2004, cuando entregó videos en los que aparecía René Bejarano recibiendo dinero del empresario Carlos Ahumada.

El episodio, conocido como parte de los videoescándalos, tuvo un fuerte impacto en la política de la Ciudad de México y marcó su trayectoria pública. Desde entonces, ha mantenido presencia en la discusión política como legislador y crítico de los gobiernos de Morena.

¿Qué edad tiene Federico Döring?

Federico Döring tiene 55 años. Nació el 13 de marzo de 1971 en la Ciudad de México.

¿Federico Döring tiene pareja?

La información pública disponible no confirma de manera verificable si Federico Döring está casado, tiene pareja o mantiene una relación sentimental.

¿Qué signo zodiacal es Federico Döring?

Federico Döring es Piscis, debido a que nació el 13 de marzo. Este signo pertenece al elemento agua y suele asociarse con características como la sensibilidad, la intuición, la empatía y la imaginación.

¿Federico Döring tiene hijos?

No hay información pública confiable que confirme si Federico Döring tiene hijos. Las fuentes disponibles no documentan descendencia conocida.

¿Qué estudió Federico Döring?

Federico Döring cursó la Licenciatura en Administración de Empresas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), entre 1991 y 1995.

Entre su formación académica también se encuentra:

Licenciatura en Administración de Empresas por el ITAM (1991-1995).

Diplomado en Manejo de las Finanzas Públicas por la Universidad de Harvard.

¿En qué ha trabajado Federico Döring?

Federico Döring es conocido por su trayectoria como legislador del PAN en los congresos de la Ciudad de México y de la Unión. Su actividad pública ha estado relacionada con el trabajo parlamentario, la oposición política y los temas electorales y de transparencia.

Entre los cargos y responsabilidades que ha ocupado destacan: