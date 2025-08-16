El gobierno de Tamaulipas desmintió la información que aseguraba que otorgaron contratos a José Francisco Mendoza Gómez, uno de los 26 extraditados a Estados Unidos.

A través de un comunicado, aseguró que la información publicada sobre supuestos contratos de obra pública en Tamaulipas otorgados a José Francisco Mendoza Gómez, quien está relacionado con el narcotráfico, “es falsa y que no existe ninguna prueba ni evidencia documental de tal afirmación”.

Esto luego de que Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) compartiera la información sobre el envío de 26 detenidos vinculados con la delincuencia organizada a Estados Unidos.

Gobierno de Tamaulipas reitera que no tiene contratos con José Francisco Mendoza Gómez, extraditado a Estados Unidos

El gobierno de Tamaulipas reiteró en un mensaje oficial que “no existe ningún vínculo contractual ni societario” con José Francisco Mendoza Gómez, uno de los 26 extraditados a Estados Unidos.

Asimismo, el gobierno del estado precisó que la Secretaría de Obras Públicas de Tamaulipas ha señalado en reiteradas ocasiones que “ninguna de las personas incluidas en la lista de extraditados” por el gobierno de México forma parte del padrón de contratistas del Estado, menos José Francisco Mendoza Gómez.

El Gobierno de Tamaulipas, mediante Pedro Cepeda, reitera que los recursos públicos se ejercen bajo los principios de eficiencia, transparencia y legalidad, y que se mantendrán los mecanismos de revisión y control para impedir que cualquier persona vinculada a actividades ilícitas pueda acceder a contratos públicos.

Empresa JF Konstruyendo y José Francisco Mendoza Gómez no tienen relación, aclara gobierno de Tamaulipas

Por otra parte, el gobierno de Tamaulipas señaló que el propietario de la empresa JF Konstruyendo, S.A. de C.V., a quien vinculan con José Francisco Mendoza Gómez, no tiene ninguna conexión con el extraditado.

La empresa compartió en conferencia de prensa, a través de su representante legal José Francisco García Flores, documentación que acredita la legalidad de ésta y desmintió que exista relación alguna con Mendoza Gómez.

Ademas, señaló que “esta información dolosa nos ha causado un gran daño moral a la familia y a la empresa”.

Sin embargo, el portal Artículo 7, quien señaló la supuesta relación entre José Francisco Mendoza Gómez con el gobierno de Tamaulipas, emitió una fe de erratas en la que reconoció que la información publicada fue incorrecta y ofreció una disculpa pública a la empresa y a sus audiencias.