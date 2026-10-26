El exsecretario de Desarrollo Económico de Tamaulipas, Carlos Alberto García González, señaló al exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca como la persona que, según su testimonio, le dio instrucciones relacionadas con proyectos y contrataciones que actualmente son materia de investigaciones judiciales.

En una entrevista con Rosy Pereda para Informativo W, el exfuncionario sostuvo que su dependencia debía actuar únicamente como área requirente y que las decisiones sobre proveedores, adjudicaciones y pagos correspondían a otras secretarías.

Reitero que los hechos por los que se me acusa fueron instrucciones del exgobernador Cabeza de Vaca. Carlos Alberto García González, exsecretario de Desarrollo Económico de Tamaulipas.

Carlos García pide investigar quién ordenó y autorizó los contratos en Tamaulipas

García González relató que, al inicio de su gestión, fue citado a la oficina del entonces gobernador, donde recibió instrucciones sobre la forma en que debía intervenir su dependencia en los proyectos.

Me citaron a dicha oficina, donde recibí la instrucción del exgobernador de que los proyectos me llegarían de su parte y que me limitara a actuar solamente, y esto es importante, como un área requirente. Carlos Alberto García González, exsecretario de Desarrollo Económico de Tamaulipas.

El exsecretario explicó que, bajo ese esquema, su dependencia participaba en los procedimientos de contratación, pero no decidía sobre los proveedores ni autorizaba los pagos. También consideró que los funcionarios responsables de esas etapas pudieron haber recibido instrucciones del entonces titular del Ejecutivo estatal.

Exsecretario de Desarrollo Económico enfrenta tres expedientes judiciales

De acuerdo con la información del Poder Judicial de Tamaulipas citada en el reporte, Carlos García González figura en tres causas relacionadas con contrataciones públicas.

La primera, identificada como CP/0367/2025, corresponde a un contrato de servicios profesionales por 3 millones 250 mil pesos, celebrado en julio de 2019. En este procedimiento también se menciona la participación de Miguel Ángel Villarreal Ongay, entonces secretario de Administración.

La segunda, CP/0352/2023, investiga un pago anticipado de 4 millones 998 mil 941 pesos por servicios relacionados con la Feria Estatal Tamaulipas, Región Sur 2020. Según la imputación, el desembolso se habría realizado antes de la prestación de los servicios y sin cumplir las condiciones contractuales.

El tercer expediente, CP/0385/2023, corresponde a una adjudicación directa por 3 millones 364 mil pesos para un proyecto turístico y comercial en Reynosa, formalizada con Santos-Elizondo S.C.

En esta última causa, la Fiscalía atribuye a García González haber autorizado un procedimiento de adjudicación directa como secretario técnico del Comité de Compras, pese a que, por el monto, correspondía una invitación a cuando menos tres proveedores.

El exfuncionario fue vinculado a proceso en las causas primera y tercera el 20 de octubre de 2025. La segunda permanecía pendiente de audiencia inicial, según la información proporcionada.

Gloria Molina también atribuyó instrucciones a Cabeza de Vaca

El señalamiento de García González coincide con las declaraciones de Gloria Molina Gamboa, exsecretaria de Salud de Tamaulipas, quien también atribuyó al exgobernador instrucciones relacionadas con contrataciones y proveedores.

Molina mencionó contratos hospitalarios con Grupo Industrial Permart y Grupo Industrial Joser, empresas presuntamente vinculadas con Sergio Carmona Angulo, conocido como el “Rey del Huachicol”.

En sus declaraciones también señaló a Alejandro Aguilar Pogner, entonces subsecretario de Administración y Finanzas, como uno de los funcionarios involucrados en la transmisión y supervisión de esas instrucciones.

Los señalamientos forman parte del contexto de las investigaciones sobre contrataciones realizadas durante la administración estatal de Cabeza de Vaca. Las atribuciones hechas por los exfuncionarios deben distinguirse de las responsabilidades que determinen las autoridades judiciales.