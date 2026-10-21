La actuación administrativa del ex secretario de Administración de Tamaulipas, Jesús Antonio “Chucho” Nader Nasrallah, ocupa un lugar central en denuncias penales enfocadas con contrataciones hospitalarias vinculadas con empresas vinculadas con Sergio Carmona Angulo, conocido como el “Rey del Huachicol”.

De acuerdo con una investigación publicada por la revista Proceso, el 21 de octubre documenta cinco expedientes por operaciones superiores a 136 millones de pesos realizadas durante la administración panista en Tamaulipas.

Dentro de esas cuatro denuncias, el ex secretario de Administración de Tamaulipas, Jesús Antonio Nader aparece expresamente entre los funcionarios señalados por hechos que se solicita investigar como posibles delitos relacionados con uso ilícito de atribuciones, facultades y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Los expedientes identifican autorizaciones del Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales que presidía el exsecretario de Administración, además de contratos con Grupo Industrial Permart y Grupo Industrial Joser. Ambas compañías han sido vinculadas públicamente con los hermanos Sergio y Julio César Carmona Angulo.

Contratos por más de 45 millones de pesos

La investigación de la revista Proceso documentó que la denuncia NUC 195/2025 corresponde a una contratación por 30 millones 328 mil 735 pesos adjudicada a Grupo Industrial Permart para conservación y mantenimiento de unidades médicas.

Mientras que el expediente incorpora el oficio CCYOP/1081/2017, firmado por el ex secretario de Administración de Tamaulipas, Jesús Antonio Nader el 21 de septiembre de 2017, mediante ese documento, el entonces secretario comunicó a Gloria de Jesús Molina que el Comité de Compras había autorizado realizar un concurso restringido.

De esta forma, el denunciante cuestiona la justificación para exceptuar una licitación pública y la documentación de las propuestas económicas.

La denuncia NUC 196/2025 corresponde a una contratación por 14 millones 859 mil 426 pesos para mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, plantas de emergencia y subestaciones eléctricas. En el expediente relacionado aparece el oficio CCYOP/1318/2017 firmado por Nader el ex secretario de Administración de Tamaulipas.

Según la denuncia, el procedimiento fue adjudicado a Grupo Industrial Joser, pero el contrato terminó celebrado con Grupo Industrial Permart. El denunciante cuestiona esa discrepancia y la documentación contractual.

Ambos procedimientos representan aproximadamente 45.2 millones de pesos. Los oficios acreditan que el ex secretario de Administración comunicó autorizaciones adoptadas por el Comité de Compras, aunque no demuestran por sí mismos que hubiera seleccionado personalmente a los proveedores.

Jesús Antonio Nader, ex secretario de Administración de Tamaulipas (cortesía )

Otras denuncias cuestionan adjudicaciones por más de 77 millones de pesos

La denuncia NUC 194/2025 cuestiona una contratación por 65 millones 24 mil 241 pesos para mantenimiento de unidades médicas. De acuerdo con el denunciante, el monto excedía los límites permitidos para utilizar un procedimiento restringido.

El expediente incorpora el oficio CCYOP/029/2017, firmado por el ex secretario de Administración el 17 de enero de 2017, relacionado con los montos aplicables a las contrataciones estatales.

El mismo documento aparece en la denuncia NUC 203/2025, correspondiente a una adjudicación directa por 14 millones de pesos a Grupo Industrial Joser para mantenimiento de calderas y equipos de aire acondicionado. El denunciante sostiene que el monto excede los límites permitidos para una adjudicación directa.

La quinta denuncia, NUC 197/2025, corresponde a un contrato por 12 millones 75 mil 192 pesos para el Hospital Psiquiátrico de Tampico. En esta ocasión, el ex secretario de Administración de Tamaulipas, Jesús Antonio Nader no figura expresamente entre los denunciados en ese expediente, aunque su oficio de enero de 2017 fue incorporado como antecedente.

Gloria Molina señaló presuntas instrucciones de Cabeza de Vaca

La exsecretaria de Salud, Gloria Molina, aseguró en septiembre de 2026 que Cabeza de Vaca le había dado instrucciones para favorecer a Permart y Joser. Según la exfuncionaria, las órdenes responden a presuntos compromisos económicos y políticos del entonces gobernador con Sergio Carmona, asesinado en noviembre de 2021.

Los cinco expedientes fueron presentados el 19 de agosto de 2025 ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas.

La investigación de la revista Proceso documenta los procedimientos cuestionados y la intervención administrativa del ex secretario de Administración de Tamaulipas, Jesús Antonio Nader , mientras que corresponde a las autoridades determinar la eventual responsabilidad de cada funcionario. Los contratos representan aproximadamente 136.3 millones de pesos en operaciones cuestionadas.