Gloria de Jesús Molina Gamboa, exsecretaria de Salud de Tamaulipas, denunció esquemas de corrupción durante el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca.

La exfuncionaria reveló a través de un video que, bajo órdenes directas del entonces gobernador, se asignaron contratos públicos de forma irregular a empresas vinculadas con Sergio Carmona Angulo, conocido como el “Rey del Huachicol”.

“Durante mi gestión recibí indicaciones directas del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca a través de la Subsecretaría de Administración y Finanzas para adjudicar contratos de obra y servicios a las empresas del Grupo Industrial PERMAR y JOSER, por compromisos económicos y políticos, empresas vinculadas al señor Carmona” Gloria de Jesús Molina Gamboa, exsecretaria de Salud de Tamaulipas

Ante las investigaciones legales en su contra, Gloria de Jesús Molina Gamboa explicó que ella manejaba los asuntos técnicos, mientras que Francisco García Cabeza de Vaca controlaba la administración y finanzas para favorecer intereses políticos y económicos específicos.

Exsecretaria de Salud de Tamaulipas señala a García Cabeza de Vaca por nexos con el “Rey del Huachicol”

Gloria de Jesús Molina Gamboa, exsecretaria de Salud de Tamaulipas (2017-2022), difundió una declaración en video en la que expuso cómo se manejaron las contrataciones durante la administración de Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

🚨Me comparten este video, donde exsecretaria de Salud de Tamaulipas acusa a Francisco García Cabeza de Vaca de corrupción y de nexos con el llamado "Rey del Huachicol", Sergio Carmona Angulo.



"Mi nombre es Gloria de Jesús Molina Gamboa.

Entre el 2017 y el 2022 fui secretaria de… pic.twitter.com/cd6otWzMJB — Jesús García 🐦 (@JesusGar) September 14, 2026

Detalló que al asumir el cargo, García Cabeza de Vaca fijó una separación de responsabilidades, Molina Gamboa se encargaría de los aspectos técnicos y operativos de la Secretaría de Salud.

Mientras que el exgobernador mantendría el control de la proveeduría y de los contratos con interés económico o político relevante mediante la Subsecretaría de Administración y Finanzas.

“Al asumir el cargo, el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca estableció con claridad una separación de funciones. Yo me encargaría de los asuntos técnicos y operativos de la secretaría y él se encargaría de controlar toda la proveeduría y los contratos con interés económico o político relevante a través de la Subsecretaría de Administración y Finanzas” Gloria de Jesús Molina Gamboa, exsecretaria de Salud de Tamaulipas

Gloria de Jesús Molina Gamboa sostuvo que recibió instrucciones directas del exmandatario para otorgar contratos de obra y servicios a las empresas Grupo Industrial Permart y Joser, compañías vinculadas a Sergio Carmona Angulo (conocido como “El Rey del Huachicol”), motivadas por “compromisos económicos y políticos”.

Precisó que Alejandro Aguilar Poegner, entonces subsecretario de Administración y Finanzas, era el funcionario encargado de supervisar el cumplimiento de dichas órdenes provenientes del Ejecutivo estatal.

“El cumplimiento de estas indicaciones era conocido y supervisado por Alejandro Aguilar Pogner, quien estaba designado como Subsecretario de Administración y Finanzas” Gloria de Jesús Molina Gamboa, exsecretaria de Salud de Tamaulipas

Tras las acusaciones en su contra, exsecretaria de Salud de Tamaulipas pide investigar toda la cadena de mando

Gloria de Jesús Molina Gamboa señaló que decidió hablar públicamente debido a las denuncias penales que enfrenta por contratos firmados durante su gestión.

“Decido hablar públicamente porque enfrento denuncias penales por contratos que se celebraron en su administración y deseo hacer pública la forma en la que realmente se tomaron esas decisiones” Gloria de Jesús Molina Gamboa, exsecretaria de Salud de Tamaulipas

Si bien afirmó que no busca evadir sus responsabilidades, consideró injusto que las investigaciones concentren las sanciones únicamente en funcionarios subalternos mientras se deja fuera a quien ejercía la máxima autoridad y daba las instrucciones.

“No hago esto para evadir mis obligaciones, pues asumo la responsabilidad que corresponda. Sin embargo, no es justo que toda la responsabilidad se concentre en cargos subalternos, dejando fuera a quien daba las indicaciones y ejercía la máxima autoridad en la administración estatal” Gloria de Jesús Molina Gamboa, exsecretaria de Salud de Tamaulipas

Por lo que solicitó formalmente a las autoridades investigar a toda la cadena de mando.

“Tras más de 35 años de servicio público sin falta alguna, solicito a las autoridades que se investigue toda la cadena de mando de esas decisiones” Gloria de Jesús Molina Gamboa, exsecretaria de Salud de Tamaulipas

Tras destacar que suma más de 35 años en el servicio público sin faltas, pidió a las autoridades competentes que investiguen cualquier posible acto de intimidación o amenaza hacia ella o su familia tomando en consideración el contexto de sus revelaciones.

“Si después de esta declaración ocurre cualquier acto de intimidación, amenaza o afrontación contra mi familia, contra mí, solicito a las autoridades competentes se investigue considerando el contexto y los hechos de lo que hoy declaro” Gloria de Jesús Molina Gamboa, exsecretaria de Salud de Tamaulipas

A Gloria de Jesús Molina Gamboa se le imputa haber participado en un esquema de irregularidades administrativas y desvío de fondos públicos durante su periodo al frente de la Secretaría de Salud de Tamaulipas (2017-2022).

Se le señala por un presunto quebranto financiero de 343.9 millones de pesos en la Secretaría de Salud de Tamaulipas.

El otorgamiento irregular de contratos entre 2017 y 2018 a las empresas Grupo Industrial Permart y Joser (asociadas a Sergio Carmona Angulo) para supuestas labores de mantenimiento y conservación de infraestructura física en centros de salud y hospitales.

Las auditorías identificaron procedimientos de contratación al margen de la ley, así como la erogación de pagos efectuados sin contrato firmado formalmente o incluso sin factura.

Gloria de Jesús Molina Gamboa figura entre los exfuncionarios señalados en un conjunto de 70 denuncias (14 de índole penal) interpuestas el 27 de agosto de 2025 por la propia Secretaría de Salud estatal ante la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas, el Congreso local, la Auditoría Superior del Estado y la Auditoría Superior de la Federación.

Del total pagado, 221 millones de pesos corresponden a presupuesto estatal y 122 millones a fondos federales.