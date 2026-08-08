En medio de la polémica por el caso Dafne Zapata, se dio a conocer que Jorge Luis “P”, exdirector de la Academia Militarizada Marina Doenitz, enfrenta una nueva acusación por la violación contra una menor.

Según reportes, los hechos que motivaron esta nueva orden de aprehensión habrían ocurrido dentro de la misma academia en Tamaulipas y estarían vinculados con una alumna de 17 años.

Jorge Luis “P”, cuya institución enfrenta otras cinco denuncias, permanece en prisión preventiva en el Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira luego de ser vinculado a proceso por el feminicidio de Dafne Zapata.

Vinculan a proceso a Jorge Luis "N" y Estrellita "N" por el feminicidio de Dafne Zapata (Michelle Rojas)

Jorge Luis, exdirector de la Academia Militarizada Marina Doenitz, es acusado de violar a una menor

El viernes 7 de agosto se informó que Jorge Luis “P”, quien sigue en prisión preventiva por el feminicidio de Dafne Zapata, recibió una nueva orden de aprehensión por el presunto delito de violación.

Según la denuncia, la supuesta víctima sería una menor de 17 años que habría sido agredida por el entonces directivo mientras estudiaba en la Academia Militarizada Marina Doenitz.

A esto, se suma la investigación por el feminicidio de Dafne Zapata, caso por el que Jorge Luis “P” permanece en el Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira, donde enfrenta prisión preventiva.

Director de Academia Militarizada Doenitz niega abusos en caso Dafne Zapata (Tomada de video)

Academia Militarizada Marina Doenitz acumula más de cinco denuncias

En relación al caso Dafne, la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, Tania Contreras López, informó que existen más de cinco denuncias relacionadas con la Academia Militarizada Marina Doenitz.

Estas se relacionan con diferentes delitos y posibles responsables, de acuerdo con lo informado anteriormente por la titular del Poder Judicial estatal.