El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Puebla aclaró que el video viral en el que se le ve a una jefa de enfermeras en estado inconveniente, es del año 2024.

Un video difundido en redes sociales por hechos registrados en diciembre de 2024. IMSS de Puebla

Así lo destacó el organismo por medio de un mensaje que compartió en redes sociales, en el que también refirió que en su momento se aplicaron las acciones administrativas que correspondían.

Cabe destacar que en las últimas horas se ha viralizado un video en el que se puede ver a una enfermera realizando movimientos erráticos debido a que estaba en estado de ebriedad.

Jefa de enfermeras del IMSS en Puebla, (Captura de video)

IMSS de Puebla aclara que video viral de jefa de enfermeras no es reciente

Por medio de redes sociales se publicó un video que muestra los momentos en los que una jefa de enfermeras del IMSS en Puebla se encontraba bajo los efectos del alcohol durante horario laboral.

El video viral que circula en diversas plataformas ha estado una oleada de críticas, ante lo cual la delegación del IMSS en Puebla emitió un comunicado en el que aclaró los hechos.

Al respecto, la institución explicó que el hecho que se registró dentro del Hospital de Especialidades no es reciente, toda vez que ocurrió en el año 2024.

De la misma forma, sostuvo que el caso fue conocido y denunciado en el mismo 2024, por lo que las autoridades hospitalarias aplicaron las acciones administrativas conforme a la normatividad.

Finalmente, el IMSS en Puebla indicó que promueve de forma permanente un entorno laboral basado en la responsabilidad y el profesionalismo en beneficio del personal de salud y la población.

IMSS responde por video de enfermera en presunto estado de ebriedad (IMSS)

¿Qué ocurre en el video viral de la jefa de enfermeras?

A lo largo del viernes 23 de octubre de 2026 se ha viralizado un video que exhibe a una jefa de enfermería del IMSS en Puebla en estado de ebriedad.

La grabación muestra a la trabajadora con dificultades para hablar tras caer de una silla, hechos por los que se denunció que estaba bajo los efectos del alcohol.

Incluso, en el video se puede escuchar que la servidora pública fue confrontada por alguna superior que la reprendió por la situación.

Ante la oleada de críticas que se han lanzado, el IMSS en Puebla explicó que el caso ocurrió en 2024 y afirmó que en su momento se aplicaron las reconvenciones que correspondían.