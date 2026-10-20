Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, acusó al Partido Acción Nacional (PAN) de encubrir a Francisco Javier Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, con una posible candidatura durante las elecciones 2030.

La dirigente morenista dijo que Cabeza de Vaca es un delincuente a quien Estados Unidos no ha querido extraditar a pesar de la petición para que sea enviado a México.

“Esos del PAN se traen su fiesta. Cabeza de Vaca es un delincuente para las autoridades mexicanas y está en Estados Unidos y Estados Unidos no otorga la extradición a México, igualito que Ricardo Anaya… el panista Jorge Romero, el jefe del Cártel Inmobiliario le abre la puerta para darle fuero… ven porque hay que tener una sola nacionalidad… es un intento de encubrir a un delincuente prófugo de la justicia mexicana…” Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena

Ariadna Montiel señaló a Jorge Romero de ser el responsable de abrir la puerta a Cabeza de Vaca a obtener el fuero nuevamente con una posible candidatura presidencial.

Ariadna Montiel reta a Cabeza de Vaca a regresar a México

Ariadna Montiel dijo que si es inocente como asegura Cabeza de Vaca debería cruzar la frontera de manera voluntaria.

Criticó que desde el PAN se hayan envuelto en la defensa de Cabeza de Vaca, así como la de Ernesto Ruffo.

Montiel dijo que aspirar a una candidatura presidencial en las elecciones 2030 solo es por si “chicle y pega” pero dudó que vaya a obtenerla.

Jorge Romero negó que Cabeza de Vaca sea prófugo de la justicia

En días anteriores circuló el respaldó de Jorge Romero a Francisco Javier García Cabeza de Vaca para obtener una candidatura.

El propio exgobernador de Tamaulipas dijo que que no los van a doblar las opresiones políticas ni las campañas de desprestigio.

Jorge Romero señaló que no hay una orden de aprehensión vigente, que por lo tanto no sería prófugo y de l ajusticia y entonces sería “un honor” darle una candidatura si él manifiesta el interés.