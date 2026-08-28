El Estado de México reforzará la seguridad en las escuelas ante el regreso a clases con un operativo que contempla 20 mil cámaras de videovigilancia, mil 378 elementos y 413 unidades policiales.

El llamado cerco virtual ya se encuentra activado y estará coordinado desde los Centros de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) de Toluca y Ecatepec.

¿Cómo funcionará la vigilancia del C5 en las escuelas?

Las 20 mil cámaras de videovigilancia permitirán monitorear en tiempo real lo que ocurre en los alrededores de los planteles educativos.

Ante alguna situación que requiera atención, el C5 podrá alertar a las patrullas desplegadas en las zonas cercanas para facilitar una respuesta de las autoridades. El operativo comenzará el lunes 31 de agosto a las 06:00 horas y permanecerá activo durante todo el ciclo escolar 2026-2027.

El despliegue policial contempla distintas regiones del Estado de México, entre ellas:

Toluca

Zona Metropolitana

Ecatepec

Oriente

Chalco

Ixtapan

Valle de Bravo

Atlacomulco

Además de la vigilancia mediante cámaras, los mil 378 elementos contarán con 413 unidades para realizar recorridos y atender posibles incidentes.

Edoméx vigilará escuelas con 20 mil cámaras y operativo del C5. (cortesía )

Libros gratuitos ya están en las escuelas del EdoMéx

Asimismo, el secretario de Educación del Estado de México, Miguel Ángel Hernández Espejel, informó que los libros gratuitos ya se encuentran en cada una de las escuelas de la entidad.

Las autoridades también señalaron que en los planteles donde se concentra una mayor cantidad de personas podrían implementarse cortes viales, por lo que recomendaron a las familias salir con anticipación.

El operativo, indicaron, se realizará con respeto a los derechos humanos y conforme a los protocolos establecidos, combinando la vigilancia tecnológica con la presencia policial para reforzar la seguridad durante la entrada y salida de estudiantes.