El Fiscal Anticorrupción de Tamaulipas, Norberto García Repper, reconoció que el ex gobernador panista, Franisco Javier Cabeza de Vaca, no tiene ningún proceso jurídico abierto en la entidad y garantizó que no existe, ni existirá ningún tipo de persecución política en su contra o contra cualquier opositor.

Durante una entrevista realizada con la periodista Carmen Aristegui, el Fiscal Anticorrupción de Tabasco explicó que el ex gobernador panista, Franisco Javier Cabeza de Vaca, no es objeto de ningún tipo de persecución política por la Fiscalía General de Justicia de Tabasco. Asimismo, aseguró que los asuntos relacionados al ex mandatario corresponden a otras instancias.

Cabeza de Vaca habría asegurado no ser prófugo de la justicia

Un día antes el ex gobernador panista, Franisco Javier Cabeza de Vaca, aseguró con Carmen Aristegui que no es prófugo de la justicia y que el delito que le quiere imputar la Fiscalía General de Justicia de la República (FGR), es por la venta de un departamento y un cajón de estacionamiento en un multifamiliar de Santa Fe, en la Ciudad de México.

Explicó que en su proceso judicial la FGR agregó la frase “delincuencia organizada” e inició un proceso contra la persona que compró el departamento, pero los jueces resolvieron a favor tanto de él como de las personas involucradas en la compra-venta.

Por su parte, el Fiscal Anticorrupción de Tamaulipas, Norberto García Repper, expresó que la Fiscalía que encabeza no lleva a cabo ningún tipo de persecuciones políticas, ni investigaciones en contra de políticos opositores.

Se menciona al Estado de Tamaulipas, a quien és el Ejecutivo de Tamaulipas, y yo como Fiscal Anticorrupción, quiero que quede claro que en Tamaulipas, al menos en esta Fiscalía, no hay persecuciones. Más que nada es una aclaración. El público a veces no entiende cuando se trata de la competencia federal o estatal, pero para Tamaulipas, no tiene que ver este asunto. Norberto García Repper, Fiscal Anticorrupción de Tamaulipas

Además en febrero 2026 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó el amparo que protegía al ex gobernador, Franisco Javier Cabeza de Vaca y resolvió la reactivación del caso.