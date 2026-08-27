Gabinete de Seguridad informó en comunicado el aseguramiento de 130 animales exóticos en un rancho de Tamaulipas, tras un cateo realizado en cinco inmuebles de la ciudad.

Tras el cateo en rancho de Tamaulipas el saldo fue de una persona detenida, así como el aseguramiento de los 130 animales exóticos incluyendo:

5 tigres de Bengala

3 jaguares,

1 ligre

21 monos araña

2 hienas

3 leones africanos

3 bisontes

3 búfalos

1 camello

Asimismo, el Gabinete de Seguridad detalló que al menos 35 ejemplares pertenecen a especies en peligro de extinción o sujetas a protección especial.

Tras el aseguramiento de los 130 animales exóticos en rancho de Tamaulipas fueron dispuestos para su valoración y manejo especializado en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

Gabinete de Seguridad asegura 130 animales exóticos en rancho de Tamaulipas (Gabinete de Seguridad )

Gabinete de Seguridad también asegura 68 mil litros de diésel en Tamaulipas

Ante el cateó en Tamaulipas, el Gabinete de Seguridad también dio a conocer el aseguramiento de 68 mil litros de diésel en gasolinera clandestina, otro de los cinco inmuebles registrados.

Lugar donde también se aseguraron vehículos, autotanques, equipo para el manejo de hidrocarburos, armas de fuego y equipos de comunicación.

Tras ellos el Gabinete de Seguridad ya investiga a fondo los hechos para la desarticular las redes de delincuencia y proteger el patrimonio natural.