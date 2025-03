Carlos Víctor Peña Ortiz, alcalde de Reynosa, Tamaulipas pidió a los ciudadanos “no criticar” las acciones del gobierno de dicha entidad ante las lluvias e inundaciones; aquí te decimos quién es el edil.

Ayer jueves 27 de marzo, la ciudad de Reynosa, Tamaulipas fue escenario de una tormenta de al menos 3 horas que dejó fuertes inundaciones en la entidad; esto debido al desbordamiento de dos drenes que dejó a miles de personas atrapadas en sus casas, y resguardándose en los techos de las propias viviendas.

En ese contexto, el alcalde Carlos Víctor Peña Ortiz se quejó de quienes criticaron las acciones de su gobierno luego de habilitar dos albergues temporales para brindar resguardo a los damnificados, pero:

Carlos Víctor Peña Ortiz es el actual alcalde de Reynosa, Tamaulipas, cargo que repitió luego de ser electo para el periodo de 2021 a 2024.

El alcalde de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, nació el 29 de diciembre de 1993, por lo que actualmente tiene 31 años de edad.

El signo zodiacal de Carlos Víctor Peña Ortiz es Capricornio, ya que esta es la clasificación que le corresponde a las personas que nacieron entre el 22 de diciembre y el 19 de enero.

El estado civil de Carlos Víctor Peña Ortiz, alcalde de Reynosa, se mantiene como un dato reservado.

Carlos Víctor Peña Ortiz tampoco ha revelado tener hijos o no, por lo que este otro dato también es privado.

Según su propio currículum, Carlos Víctor Peña Ortiz estudió la Licenciatura en Relaciones Internacionales y Licenciatura en Ciencias Políticas en The George Washington University, con una especialidad en Seguridad y se graduó de dicho programa con honores de la misma universidad y con honores latinos Cum Laude.

Posteriormente, se graduó en Harvard University cursando la Maestría de Administración Pública de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy en donde realizó una primera especialidad en Desarrollo Económico; hizo una segunda especialidad en Relaciones Internacionales y finalmente otra más en Democracia e Instituciones Democráticas.

Carlos Víctor Peña Ortiz destaca el inicio de su carrera como pasante en Washington D.C., en el Congreso de Estados Unidos en la oficina de Rep. Henry Cuellar para después ingresar al Centro de Justicia Social como traductor legal, en Washington D.C.

De 2016 a 2018 fue Presidente del Patronato del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Reynosa, y en 2020 se incorporó como Presidente del Voluntariado Juvenil del Sistema DIF Reynosa, durante la pandemia COVID 19 y Huracán HANNA.

En 2021 fue postulado como candidato a Presidente de Reynosa Tamaulipas, y en junio del 2021 se convirtió en el Alcalde Electo más joven de la historia de Reynosa Tamaulipas, mientras que actualmente ostenta el título del segundo alcalde más joven de México.

Sin embargo, el alcalde de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, cobró relevancia luego de pedir en sus redes sociales “no criticar” las acciones de su gobierno para atender el tema de las lluvias e inundaciones.

“Muchos criticando sin hacer nada. Son momentos de ayudar a los que más lo necesitan . Si puedes ayudar ayuda, necesitamos unirnos todos como Reynosenses en estos momentos. El lunes ( ya que pase todo esto) los que no tengan nada que hacer regrésense a criticar . El día de hoy hay mucha gente que no puede salir de sus casas y que esta en situación vulnerable. Somos gobierno no Dios y el día de hoy necesitamos de todos los Reynosenses“.