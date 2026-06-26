El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, sostuvo una reunión con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, para fortalecer la estrategia de seguridad en la entidad, con el objetivo de mantener la paz y la tranquilidad para las familias tabasqueñas.

Tras el encuentro realizado en la Ciudad de México, el gobernador de Tabasco, Javier May, informó que se analizaron los avances de la estrategia de seguridad y agradeció el respaldo de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para reforzar las acciones en el estado

Autoridades estatales y federales reforzaron la estrategia de seguridad en Tabasco tras la reunión entre el gobernador de Tabasco, y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México. (cortesía)

Javier May y Omar García fortalecen estrategia de seguridad

El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, aseguró que el trabajo coordinado con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México,permitirá fortalecer las acciones para garantizar mejores condiciones de seguridad.

Hasta el momento, el Gabinete de Seguridad de Tabasco confirmó la detención de cinco personas presuntamente relacionadas con los disturbios registrados durante la noce del miércoles en Villahermosa, además de una persona señalada como presunta responsable del robo a un cuentahabiente.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, Alejandro Leal López, afirmó que el Gobierno de Tabasco mantendrá una estrategia permanente para combatir a la delincuencia y garantizar la tranquilidad de la población.

El Gobierno de Tabasco no cederá un espacio a la delincuencia y cada resultado refleja el trabajo coordinado, profesional y comprometido de las corporaciones. Alejandro Leal López, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco

Con estas acciones, el Gobierno de Tabasco, a cargo del gobernador Javier May, reafirmó su compromiso de fortalecer la estrategia de seguridad mediante la coordinación entre autoridades estatales y federales para preservar la paz y el bienestar de las familias tabasqueñas.