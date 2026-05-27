El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que Jalisco registra una reducción del 50 por ciento en homicidios, resultado de la estrategia de seguridad coordinada entre autoridades federales y estatales.

El funcionario federal destacó que estos resultados derivan de los operativos implementados contra grupos del crimen organizado que operan en la entidad.

Omar García Harfuch resalta golpes al CJNG y reducción de violencia en Jalisco

Durante su mensaje, García Harfuch subrayó la estrategia sostenida contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización que calificó como una de las principales generadoras de violencia tanto en Jalisco como en otras entidades del país.

El secretario de Seguridad detalló que, de diciembre a la fecha, se han concretado golpes estratégicos contra esta organización criminal, entre ellos el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, así como la detención de presuntos operadores identificados como “Delta 1” y “El Jardinero”.

Jalisco reduce 50% los homicidios, asegura Omar García Harfuch. (Cortesía )

Asimismo, destacó la detención de Diego Rivera, alcalde de Tequila, junto con tres integrantes de su gabinete, quienes enfrentan acusaciones por delitos como extorsión, delincuencia organizada y secuestro agravado.

García Harfuch reiteró que la coordinación entre fuerzas federales y estatales continuará para fortalecer la estrategia de seguridad y reducir los índices de violencia en Jalisco.