El Gabinete de Seguridad de Tabasco informó que entre el 5 y 7 de junio fueron detenidas 19 personas durante operativos coordinados entre autoridades de los tres órdenes de gobierno, acciones que además permitieron el aseguramiento de armas, drogas y vehículos en distintos municipios de la entidad.

De acuerdo con el reporte oficial la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca realizó intervenciones en Centro, Comalcalco, Huimanguillo y Teapa, donde fueron capturadas personas presuntamente vinculadas con delitos contra la salud, portación ilegal de armas de fuego y otros ilícitos. Como resultado se aseguraron cinco armas de fuego, cinco cargadores, 58 cartuchos útiles, cuatro vehículos y 327 dosis de droga, entre ellas marihuana, cristal, cocaína, piedra y una sustancia conocida como reina.

Se destacó la detención de un hombre que habría cometido un feminicidio. (Cortesía )

Operativos lograron la captura de un presunto feminicida

Entre los resultados más relevantes de la estrategia de seguridad destaca la captura de Faustino “N” alias “Tino”, de 41 años. La detención fue ejecutada durante un cateo en una propiedad ubicada en la ranchería La Palma, municipio de Centro. Las investigaciones están relacionadas con el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer localizado en una quinta de la misma comunidad.

La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) informó que la captura abrió nuevas líneas de investigación para determinar si existen más personas involucradas en el caso y esclarecer posibles hechos delictivos ocurridos en el inmueble donde fue localizado el cuerpo. De manera paralela continúan las indagatorias materiales para deslindar responsabilidades y fortalecer las carpetas de investigación correspondientes.

Además de los operativos de reacción táctica y la captura, las fuerzas de seguridad realizaron acciones de vigilancia y proximidad social en diversos municipios, con la inspección de 180 vehículos, 146 motocicletas y 283 personas, así como tres operativos Cárcel Segura en el Centro Penitenciario Número 1 de Villahermosa.