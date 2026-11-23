El gobierno de Tabasco, encabezado por el gobernador Javier May Rodríguez, presentó al Congreso estatal un Paquete Económico para 2027 que proyecta ingresos por 72 mil 396 millones de pesos, sin crear nuevos impuestos ni contratar deuda de largo plazo.

La propuesta contempla sostener el gasto social y la inversión en infraestructura, con ingresos de Tabasco para 2027 provenientes principalmente de recursos federales, que representarían 64 mil 573.7 millones de pesos, equivalentes al 89.2 por ciento del total proyectado.

Tabasco presenta su Paquete Económico para 2027 (cortesía )

Paquete Económico de Tabasco 2027 contempla recursos federales

De acuerdo con el proyecto, la estimación de ingresos se complementa con 5 mil 512.3 millones de pesos de recaudación estatal y 2 mil 310 millones de pesos de financiamientos contratados con anterioridad.

Sin considerar esos créditos, los ingresos previstos ascienden a 70 mil 86 millones de pesos, lo que representa un incremento nominal de 4.79 por ciento respecto de 2026.

El Paquete Económico de Tabasco 2027, presentado por el gobierno de Javier May Rodríguez, incluye las iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto General de Egresos, además de reformas a disposiciones fiscales estatales.

Tabasco presenta su Paquete Económico para 2027 (cortesía )

Presupuesto contempla inversión en carreteras, escuelas y agua

La propuesta establece que ocho de cada diez pesos del gasto se destinarían al desarrollo social. Entre las inversiones previstas destacan más de mil millones de pesos para la rehabilitación de carreteras en Tabasco, caminos rurales y puentes en los 17 municipios.

También se contemplan 700 millones de pesos para construir, rehabilitar y equipar escuelas, así como 600 millones para intervenir plantas potabilizadoras y redes de agua, drenaje y alcantarillado, dentro de los proyectos de agua y saneamiento en Tabasco.

Tabasco presenta su Paquete Económico para 2027 (cortesía )

El proyecto de presupuesto de Tabasco 2027 contempla así recursos para infraestructura y servicios públicos, incluyendo inversión en caminos, planteles educativos y sistemas hidráulicos.

Tabasco presenta su Paquete Económico para 2027 (cortesía )

Congreso analizará la propuesta presupuestal

El paquete fue entregado el 20 de noviembre y contempla la Ley de Ingresos de Tabasco y el Presupuesto General de Egresos, además de las modificaciones a disposiciones fiscales estatales.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Hacienda y Finanzas del Congreso estatal para su análisis.

Tabasco presenta su Paquete Económico para 2027 (cortesía )

De acuerdo con el proyecto, los recursos federales para Tabasco serán la principal fuente de financiamiento de los ingresos previstos para 2027, mientras que la inversión en infraestructura en Tabasco contempla partidas para caminos, escuelas y servicios de agua y saneamiento, sin plantear nuevos impuestos ni deuda de largo plazo.