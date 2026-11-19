El gobernador Javier May Rodríguez anunció a los ocho ganadores del Premio Estatal del Deporte y del Mérito Deportivo 2026, quienes recibirán medallas y estímulos económicos el próximo 24 de noviembre, como parte de las acciones para reconocer los resultados y la trayectoria de atletas y entrenadores tabasqueños.

El anuncio se da en un contexto de crecimiento de la actividad deportiva en la entidad, que este año alcanzó una cifra histórica de medallas en competencias nacionales, amplió el número de becas para atletas de alto rendimiento y modernizó distintas instalaciones deportivas.

Tabasco alcanza récord de medallas y amplía becas para atletas

El director general del Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco (Injudet), Gabriel Isaac Pérez Ruiz, informó que durante este año 45 atletas tabasqueños fueron convocados a selecciones nacionales en distintas disciplinas.

Entre ellos destacó el delantero de Cunduacán, Fernando Ruiz, del Club Toluca, quien es campeón de goleo Sub-17 de la Liga MX y está contemplado para acudir al Mundial de Catar.

En la pasada Olimpiada Nacional, Tabasco obtuvo 85 medallas, mientras que en la Paralimpiada Nacional sumó nueve preseas, resultados que superaron el desempeño de las últimas 12 ediciones. Además, las Ligas Deportivas Estatales registraron una participación superior a los 18 mil atletas distribuidos en mil 132 equipos.

Como parte del apoyo al alto rendimiento, el número de deportistas que reciben becas de sostenimiento deportivo aumentó de 300 a 500. Cada beneficiario recibe un apoyo mensual de 10 mil pesos.

Estos son los ganadores del Premio Estatal del Deporte y Mérito Deportivo 2026

Gabriel Isaac Pérez Ruiz detalló que los ocho galardonados también encabezarán el desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana, programado para el 20 de noviembre. Cuatro días después recibirán sus reconocimientos de manos del gobernador.

En la categoría de Premio Estatal del Deporte fueron seleccionados:

Valentina Padrón Talavera, en luchas asociadas y judo.

Íker Iván Landero Sánchez, en paratletismo.

Jonathan Misael Alvarado Sánchez, entrenador de halterofilia.

Benito Picasso Madrigal, por el Proyecto CEFORDOWN.

En la categoría de Mérito Deportivo recibirán el reconocimiento:

Joanna Delgadillo Aranda, en natación.

Joshua Zacarías López, en halterofilia.

Katherine Orta, Paloma Flores, Samira y Ximena Gijón, integrantes del equipo de danza aérea.

Luis Ángel Pérez y Cristopher Fuentes, dupla de voleibol de playa.

Tabasco recibirá cinco competencias deportivas durante 2027

El fortalecimiento de la infraestructura deportiva también permitirá que Tabasco sea sede de competencias regionales y nacionales durante el primer semestre de 2027.

Entre las instalaciones modernizadas se encuentran el nuevo Patinódromo de Olimpia XXI, la rehabilitación del Palacio de los Deportes, el Pabellón de Luchas Asociadas y el proyecto de Villas para atletas de alto rendimiento.

De acuerdo con la información del Injudet, la entidad recibirá tres competencias regionales de halterofilia, fútbol y tenis, además de dos campeonatos nacionales de esgrima y patinaje de velocidad.

Con estas acciones, el Gobierno de Tabasco busca ampliar las oportunidades para los deportistas locales, fortalecer su preparación y atraer competencias que permitan impulsar la actividad deportiva en la entidad.