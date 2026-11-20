El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, anunció que se estima destinar 700 millones de pesos el próximo año para continuar atendiendo el rezago educativo en Tabasco, mediante obras de rehabilitación y construcción de planteles escolares.

Durante una gira por Comalcalco, Jalpa de Méndez, Nacajuca y Centro, el mandatario supervisó y entregó distintos proyectos de infraestructura educativa en Tabasco, dirigidos a comunidades que durante años enfrentaron rezagos en sus instalaciones escolares.

Javier May entrega obras educativas en Tabasco (cortesía)

Construyen aulas y anuncian bachillerato en Comalcalco

En el poblado Lagartera, Comalcalco, el gobernador visitó la primaria Cuauhtémoc, donde se construyen siete aulas con una inversión cercana a los 6.6 millones de pesos, con el objetivo de atender las necesidades educativas de la niñez nahua.

Además, anunció la construcción de un bachillerato en Lagartera para 2027, a la entrada de la comunidad, que prevé recibir a su primera generación a finales de agosto. El plantel dará prioridad a estudiantes que actualmente deben trasladarse a otras localidades para cursar la preparatoria.

Posteriormente, en el poblado Soyataco, Jalpa de Méndez, entregó ocho aulas con nicho en estructura regional y obra exterior en la escuela primaria José Ingenieros.

En la comunidad indígena chontal Oxiacaque, en Nacajuca, también entregó la rehabilitación del EMSAD 32, que llevaba más de 15 años en espera. El centro educativo inició gestiones para convertirse en plantel del Colegio de Bachilleres y contará con un aula de cómputo.

Javier May entrega obras educativas en Tabasco (cortesía)

Universidad de la Salud y obras en Centro

Durante la gira, el gobernador de Tabasco anunció que la Universidad de la Salud en Villahermosa prevé abrir el próximo ciclo escolar con 600 estudiantes, matrícula gratuita y sin examen de admisión.

El mandatario señaló que quienes lleguen desde otros municipios podrán contar con hospedaje y alimentación gratuitos en la Villa Universitaria.

Al cierre de la jornada, en el municipio de Centro, entregó obras en la Escuela Primaria Ramón Pulido Wade, ubicada en la colonia Agraria, que incluyen dos aulas nuevas totalmente equipadas, sanitarios, barda perimetral y una subestación eléctrica.

Javier May entrega obras educativas en Tabasco (cortesía)

Más tarde, puso en operación cuatro edificios en la secundaria federal Josefa Ortiz de Domínguez.

El gobernador reiteró que continuará la inversión educativa en Tabasco para atender las necesidades de las escuelas en Tabasco y reducir el rezago en infraestructura escolar.