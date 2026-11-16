El gobernador Javier May Rodríguez anunció que el próximo viernes entregará al Congreso del Estado el Paquete Económico 2027 de Tabasco, que contempla recursos para infraestructura carretera, educativa, cultural y deportiva, así como para programas sociales y el desarrollo del campo.

El mandatario dio a conocer los detalles durante una gira de trabajo por el municipio de Cunduacán, donde encabezó la entrega de obras de infraestructura en beneficio de habitantes de distintas comunidades.

Javier May presentará Paquete Económico 2027 (cortesía )

Presupuesto de Tabasco 2027 priorizará obras y desarrollo social

El gobernador Javier May informó que el proyecto presupuestal está prácticamente listo y será presentado ante el Congreso local, donde se discutirán la miscelánea fiscal y el presupuesto de egresos del próximo año.

Entre las prioridades se encuentran la infraestructura carretera, los espacios educativos, culturales y deportivos, además de los programas sociales y acciones para impulsar el desarrollo del campo.

El gobernador destacó que los proyectos de infraestructura en los municipios se basan principalmente en las solicitudes que recibe directamente de la ciudadanía durante sus recorridos por el territorio estatal.

Javier May presentará Paquete Económico 2027 (cortesía )

Entregan rehabilitación de camino en Cunduacán

Durante la gira, el gobierno estatal entregó la rehabilitación del camino Santa Rosalía-Río Seco-Tulipán, una vialidad que conecta al municipio de Cunduacán y Cárdenas.

La obra representó una inversión de 7.4 millones de pesos, superior a esa cantidad, y beneficia a 3 mil 20 habitantes de la zona.

Construyen Unidad Deportiva en el ejido Libertad

Como parte de las acciones de infraestructura, también se entregó la Unidad Deportiva del ejido Libertad, cuya construcción requirió una inversión de 27 millones de pesos, superior a ese monto.

El complejo cuenta con campos de béisbol y fútbol, una cancha de usos múltiples techada y módulos sanitarios. De acuerdo con el gobierno estatal, sus instalaciones beneficiarán a más de 4 mil habitantes.

Javier May presentará Paquete Económico 2027 (cortesía )

Con estas obras y la próxima presentación del paquete fiscal, el Gobierno de Tabasco plantea mantener la inversión en infraestructura y programas dirigidos a atender las necesidades de la población en los municipios.