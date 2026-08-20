Javier May Rodríguez inaugurará la 4ª Muestra Mexicana del Cebú, que se realizará del 22 al 30 de agosto en la pista de competencia del Parque Tabasco, donde se reunirán 796 ejemplares y 87 expositores provenientes de Tabasco, Veracruz, Chiapas y Nuevo León.

La exposición busca mostrar los avances genéticos de los productores tabasqueños y fortalecer la presencia de la entidad como referente nacional en la ganadería cebuina, además de impulsar la actividad pecuaria y el relevo generacional del sector.

Tabasco reunirá a productores y ejemplares de Cebú de cuatro estados

El titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesca (SEDAP), Guillermo Priego León, destacó el respaldo de Javier May al sector pecuario y señaló que la muestra permitirá conocer ejemplares de alta calidad genética.

Asimismo, explicó que durante los nueve días de actividades se invitará a productores beneficiados por el programa Crédito Ganadero a la Palabra para que conozcan los ejemplares participantes, entre ellos algunos sementales entregados mediante este esquema.

Priego León resaltó que la exposición contribuye a posicionar a Tabasco a nivel nacional en la producción de ganado Cebú y representa una muestra del impulso que el gobierno estatal brinda al sector pecuario.

Por su parte, el subsecretario de Desarrollo Agrícola y Ganadería, Joaquín Alejandro Ligonio, recordó que productores tabasqueños obtuvieron primeros lugares en una exhibición realizada en Acapulco, por lo que adelantó que próximamente se anunciarán nuevos eventos ganaderos de alcance nacional.

Javier May inaugurará Muestra Mexicana del Cebú en Tabasco (Cortesía )

Muestra Mexicana del Cebú busca superar derrama económica de 2025

El subsecretario de Desarrollo Económico, Juan Basilio Taracena Gordillo, informó que la edición anterior de la muestra generó una derrama económica de 5 millones de pesos, por lo que para este año se espera superar dicha cifra.

En tanto, el ganadero e integrante del comité organizador, Constantino Pérez Marín, destacó la construcción de la pista de calificación en el Stand Ganadero del Parque Tabasco, infraestructura que permitirá desarrollar las actividades de la exposición.

Javier May inaugurará Muestra Mexicana del Cebú en Tabasco (Cortesía )

Entre las actividades programadas se encuentra el concurso “Niño Manejador”, dirigido a niñas y niños de hasta 15 años.

La competencia contará con categorías para participantes de hasta 5 años, de 6 a 10 y de 11 a 15 años, además de una categoría especial.

Esta actividad busca fomentar la convivencia familiar y el interés de las nuevas generaciones por la actividad ganadera, con miras a fortalecer el relevo generacional del sector pecuario en Tabasco.

Con la realización de esta muestra, Tabasco busca consolidar su presencia como referente nacional en genética Cebú, al tiempo que impulsa la actividad ganadera y genera oportunidades de encuentro entre productores de distintas entidades.