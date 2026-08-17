El gobernador de Tabasco, Javier May encabezó el sábado 15 de agosto el banderazo de salida de la segunda edición de esta nueva etapa de la carrera, que reunió 91 embarcaciones nacionales e internacionales y comprendió 210 kilómetros de competencia entre Villahermosa y el puerto de Frontera.

La Gran Carrera Motonáutica “50 Leguas del Grijalva” demostró la capacidad de combinar deporte, turismo y actividad económica en Tabasco, donde se celebró la segunda edición de esa justa, tras su regreso a casi cuatro décadas de haberse dejado de organizar.

Javier May impulsa las “50 Leguas del Grijalva” como atractivo turístico. (cortesía)

El gobernador Javier May, sostuvo que el regreso de la competencia no solo recupera parte de la historia deportiva de la entidad, sino que abre una vía para aprovechar su riqueza natural con fines turísticos.

Este es uno de los grandes valores de recuperar este evento: hacer que una tradición vuelva a convocarnos y al mismo tiempo convertirla en una oportunidad para seguir fortaleciendo su vocación turística. Javier May, gobernador de Tabasco

Javier May impulsa las “50 Leguas del Grijalva” como atractivo turístico. (cortesía)

Las “50 Leguas del Grijalva” generan derrama económica en Tabasco

El impacto económico fue uno de los principales componentes de la estrategia estatal. La Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico estimó una derrama superior a 20 millones de pesos, además de la llegada de 23 mil visitantes, con beneficios para hoteles, restaurantes y prestadores de servicios.

Javier May impulsa las “50 Leguas del Grijalva” como atractivo turístico. (cortesía)

La carrera estuvo acompañada por el corredor gastronómico “Ritmos y Sabores del Grijalva”, donde participaron beneficiarias del programa Tandas para la Mujer, con 51 productoras locales, así como festivales gastronómicos, actividades culturales, artesanías y espacios para emprendedores en los municipios de Centro y Centla.

La segunda edición de esta nueva etapa concluyó el domingo 16 de agosto con la ceremonia de clausura en el Malecón Carlos A. Madrazo, donde se dio la premiación de los campeonatos nacionales y se ofreció un reconocimiento a pilotos destacados de este deporte.