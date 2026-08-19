Con el objetivo de reconocer el talento, esfuerzo y compromiso de las juventudes, el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, entregó el Premio Estatal de la Juventud 2026 a nueve jóvenes de entre 12 y 29 años.

Cada persona galardonada recibió un estímulo económico de 15 mil pesos para fortalecer y dar continuidad a los proyectos que desarrollan desde distintos ámbitos.

Las y los jóvenes fueron reconocidos por sus aportaciones en áreas como educación, cultura, derechos humanos, medio ambiente, emprendimiento, inclusión, ciencia y participación democrática.

Javier May destaca el papel de las juventudes en la transformación de Tabasco

Durante la ceremonia, Javier May Rodríguez destacó la importancia de las nuevas generaciones en los cambios que vive el país y sostuvo que su participación es indispensable para transformar el entorno.

El gobernador señaló que el reconocimiento a las y los jóvenes también representa un mensaje para quienes buscan desarrollar iniciativas desde sus comunidades, pues sus historias muestran que el talento, la perseverancia y el compromiso pueden contribuir al bienestar colectivo.

Nueve jóvenes de Tabasco recibieron el Premio Estatal de la Juventud 2026. (Cortesía)

May Rodríguez subrayó que su administración tiene el compromiso de reducir las desigualdades económicas, sociales y territoriales que pueden limitar las oportunidades de las nuevas generaciones.

Por ello, reiteró que el gobierno estatal continuará impulsando acciones como becas, espacios para el deporte, acceso a la cultura y una mayor participación de las juventudes en la vida pública.

Finalmente, el mandatario tabasqueño llamó a más jóvenes a confiar en sus capacidades, desarrollar sus iniciativas y encontrar formas de contribuir a la transformación y al bienestar de sus comunidades.