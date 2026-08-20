La Fiscalía General de Justicia de la CDMX ofrecerá el viernes 21 de agosto de 2026 una disculpa pública al periodista Humberto Padgett por la violación de sus derechos tras la agresión que sufrió en Ciudad Universitaria en 2017.

El acto se realizará en el Salón Digna Ochoa de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX.

Sin embargo, Humberto Padgett cuestionó que el sistema político reconozca su responsabilidad sin sancionar a los funcionarios que expusieron sus datos y lo dejaron vulnerable ante amenazas.

Fiscalía de CDMX ofrecerá una disculpa a Humberto Padgett (Grupo Fórmula)

Humberto Padgett cuestiona responsabilidad del Estado

No obstante, Humberto Padgett, de 51 años, no está satisfecho, argumenta que el sistema político reconocerá su responsabilidad, pero “dejará sin castigo a los funcionarios que entregaron todos sus datos a los narcos que lo amenazaron de muerte y han incurrido en otros delitos durante un proceso penal”

En un mensaje publicado en X y dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum, afirmó que durante 8 años habló con ella en tres ocasiones sobre el caso y ésta le prometió terminar con la impunidad, algo que no ha ocurrido.

“Usted prometió zanjar la impunidad que es tanto como la larga agonía. Por esto me consta: México, del 2018 al 2026, ha sido un Narco Estado” Humberto Padgett, periodista

Humberto Padgett no está satisfecho con la disculpa de la Fiscalía de la CDMX (@HumbertoPadget3 / X)

¿Por qué la Fiscalía de CDMX se disculpará con Humberto Padgett?

Por la agresión sufrida en agosto de 2017 en Ciudad Universitaria, la FGJCDMX se disculpará con Humberto Padgett por violar sus derechos a la libertad de expresión, el debido proceso, la justicia y la verdad.

Humberto Padgett había comprado marihuana, metanfetaminas, heroína y cocaína en Ciudad Universitaria de la UNAM para realizar un reportaje sobre la venta de drogas en el campus.

Al ser descubierto porque el lente de su cámara de video, que llevaba oculta, reflejó la luz, un grupo de narcomenudistas lo agredieron y le arrebataron su equipo de trabajo.

Tras presentar la debida denuncia, la Fiscalía de CDMX, desarrolló una investigación descuidada en la que no incorporó la libertad periodística y tampoco aplicó el protocolo homologado para investigar los delitos contra libertad de expresión.

Además, la Fiscalía de CDMX expuso datos personales de Humberto Padgett, entre ellos su domicilio, información que sus agresores utilizaron para amenazarlo.