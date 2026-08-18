El gobernador de Tabasco, Javier May afirmó que los índices delictivos en la entidad mantienen una tendencia descendente principalmente el homicidio. Dijo que, junto a fuerzas federales, continuarán fortaleciendo las acciones para devolver la paz y tranquilidad a las familias.

Al presentar el informe de seguridad correspondiente a julio en su conferencia matutina, el gobernador de Tabasco destacó los resultados del Gabinete de Seguridad de Tabasco, que reportó una reducción de 35.2 por ciento en el homicidio doloso entre enero y julio de 2025 y el mismo periodo de 2026.

Javier May destaca reducción de delitos en Tabasco. (cortesía)

De acuerdo con el informe, actualmente se registran 14 homicidios dolosos diarios menos que en septiembre de 2024, mientras que Tabasco se ubica en el décimo tercer lugar nacional entre las entidades con mayor reducción de este delito.

La tendencia además, se extiende a otros ilícitos:

Feminicidio : 55 por ciento

: 55 por ciento Secuestro : 50 por ciento

: 50 por ciento Robo a casa habitación : 35.12 por ciento

: 35.12 por ciento Robo de vehículo : 22.50 por ciento

: 22.50 por ciento Robo a transeúnte: 32.59 por ciento

Además, los indicadores de victimización muestran una mejoría. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, durante el primer semestre del año disminuyó 18 por ciento el número de hogares del área urbana de Villahermosa afectados por robo o extorsión, en comparación con el mismo periodo de 2025.

Con ello, los resultados reportados apuntan a una reducción tanto de delitos de alto impacto como de ilícitos que afectan directamente el patrimonio de las familias.

Javier May destaca reducción de delitos en Tabasco. (cortesía)

Gabinete de Seguridad reporta detenciones y aseguramientos

En materia operativa, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reportó mil 401 personas detenidas entre enero y julio, de las cuales 436 fueron identificadas por pertenecer a grupos delictivos y 266 como objetivos relevantes.

Asimismo, se aseguraron mil 151 vehículos y motocicletas, 26 mil 815 dosis de drogas y un total de 65 mil 340 litros de hidrocarburo, además de armamento que incluyó 392 armas largas y 12 lanzagranadas, reduciendo la capacidad operativa de grupos delictivos.

Javier May destaca reducción de delitos en Tabasco. (cortesía)

A ello se suma el aseguramiento de 2 millones 266 mil 768 litros de hidrocarburos reportado por la Fiscalía General de la República (FGR), como parte de las acciones contra delitos que afectan la seguridad y el patrimonio en la entidad.

Por su parte, los resultados judiciales de Tabasco muestran 662 órdenes de aprehensión cumplidas, 301 cateos ejecutados y mil 107 sentencias condenatorias, además de mil 938 detenidos en flagrancia.