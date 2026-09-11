Tabasco registró avances en 10 de los 13 indicadores evaluados por la ENVIPE 2026 del INEGI, principalmente en victimización, incidencia delictiva y percepción de inseguridad.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) informó que Tabasco mejoró en 10 de los 13 indicadores de seguridad considerados en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026.

Francisco Javier Zúñiga Hernández, titular del SESESP, destacó que los principales avances se relacionan con la percepción ciudadana, la victimización y la incidencia delictiva, indicadores que permiten identificar los aspectos en los que se han registrado mejoras y aquellos donde todavía es necesario reforzar las acciones.

Tabasco reduce percepción de inseguridad y victimización

De acuerdo con los resultados presentados, la percepción de inseguridad en el municipio disminuyó de 85.4% a 79.7%, mientras que en la colonia o localidad pasó de 55.9% a 47.9%, una reducción de 8 puntos porcentuales.

También bajó el porcentaje de habitantes que considera a la inseguridad como el principal problema del estado, al pasar de 70.7% a 63.4%, es decir, 7.3 puntos porcentuales menos.

En cuanto a la confianza en las corporaciones, la Policía Estatal registró 54.4% y la Policía Municipal 54%. Además, la percepción de corrupción en la Policía de Tránsito disminuyó de 80.1% a 68.2%, una reducción de 11.9 puntos porcentuales.

En materia de victimización, los hogares con al menos una víctima de delito pasaron de 31.1% a 29.3%. La tasa de víctimas por cada 100 mil habitantes disminuyó de 24 mil 874 a 23 mil 529, mientras que la incidencia delictiva pasó de 35 mil 853 a 33 mil 306 delitos por cada 100 mil habitantes.

SESESP destaca coordinación en seguridad de Tabasco

Francisco Javier Zúñiga Hernández atribuyó estos resultados al seguimiento diario de la estrategia de seguridad en la Mesa de Paz, encabezada por el gobernador Javier May Rodríguez, así como a la coordinación entre los gobiernos estatal, federal y municipales.

El titular del SESESP señaló que la estrategia también contempla una mayor presencia operativa, además del fortalecimiento de las instituciones de seguridad mediante capacitación, reclutamiento, depuración y evaluaciones de control de confianza.

De esta manera, el organismo estatal señaló que los resultados de la ENVIPE 2026 permiten identificar los avances registrados y los rubros en los que todavía se requiere redoblar esfuerzos para mejorar las condiciones de seguridad en Tabasco.