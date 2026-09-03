El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, inauguró el segundo tramo de la modernización de la vía corta Reforma-Dos Bocas, una obra con inversión superior a 300 millones de pesos que busca mejorar la conectividad en la región de la Chontalpa.

La intervención comprende más de 15 kilómetros entre Cunduacán y Comalcalco y forma parte de las acciones para fortalecer uno de los corredores estratégicos para la actividad petrolera, comercial e industrial de Tabasco.

Con una inversión de 300 millones de pesos, hoy entregamos esta obra que esperó mucho tiempo pero que ya es una realidad, seguimos comunicando el sureste y detonando su desarrollo a través de caminos que conecten. Javier May, Gobernador de Tabasco.

Javier May fortalece la conectividad de la Chontalpa

Durante la inauguración, Javier May destacó que la modernización permitirá agilizar el traslado de personas y mercancías, particularmente de la producción relacionada con la refinería Dos Bocas, en Paraíso, hacia Reforma, Chiapas.

Esta segunda etapa da continuidad a los trabajos iniciados en 2025, cuando se rehabilitaron más de 11 kilómetros entre el entronque de La Isla y Cunduacán, con una inversión superior a 202 millones de pesos.

La modernización de esta carretera busca consolidar un corredor que articula a la Chontalpa y facilita la movilidad relacionada con actividades petroleras, comerciales e industriales.

Javier May señaló que la inversión en infraestructura carretera debe traducirse en mejores condiciones para las familias de la región y contribuir a generar mayor actividad económica y oportunidades de inversión y servicios vinculados con el sector energético.