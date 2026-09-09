Durante la conferencia matutina del gobernador de Tabasco, Javier May se informó la entrega de organismos producidos en la piscifactoría a productores incorporados en Pescando Vida, de acuerdo con el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesca (SEDAP), Guillermo Priego León. Dicha entrega se realizará el 11 de septiembre y beneficiará a 3 mil personas.

La producción de ostión se comercializa mediante cuatro puntos de venta y se prevé abrir un quinto en la región de Los Ríos. La recuperación de una piscifactoría permitirá a Tabasco producir sus propios alevines y reducir costos para Pescando Vida.

El programa ya generó una derrama de 260.8 millones de pesos. De ese monto, 239.5 millones corresponden a la producción acumulada de 3 mil 194 toneladas de mojarra, mientras que el ostión aportó más de 21 millones de pesos con la comercialización de más de 4 millones de piezas en Cárdenas y Paraíso.

Autoridades de Tabasco anuncian reactivación de producción pesquera (cortesía)

Tabasco será sede de la Exposición Nacional del Ganado Cebú

El subsecretario de Desarrollo Agrícola y Ganadería, Joaquín Alejandro Ligonio anunció que en el 2027, la entidad será sede de la Exposición Nacional del Ganado Cebú.

Además, expuso que, Crédito Ganadero a la Palabra acumula mil 346 paquetes entregados, con mil 738 nacencias y mil 600 gestaciones confirmadas, por lo que se proyectan más de 3 mil crías. Mientras que, el programa de Constatación Progresiva de Hatos registra un avance de 37.48 por ciento sobre un inventario de 580 mil 687 animales.

Autoridades de Tabasco anuncian reactivación de producción pesquera (cortesía)

Acciones sanitarias se mantienen en municipios de Tabasco

El subsecretario de Desarrollo Agrícola y Ganadería, Joaquín Alejandro Ligonio indicó que el Barrido Sanitario ya concluyó en Jalpa de Méndez y mantiene un avance de 59.59 por ciento en Huimanguillo; en Paraíso se han realizado 631 pruebas y Cárdenas será el siguiente municipio incorporado.

A estas acciones se suma la vigilancia contra el gusano barrenador del ganado, para la cual Tabasco cuenta con 53 médicos veterinarios acreditados.

En tanto, el Crédito Porcino a la Palabra registra 236 paquetes entregados y 24 nacencias, mientras que la Mecanización Agrícola ha atendido 630 hectáreas en 21 comunidades mediante trabajos de chapeo, arado y rastra para preparar terrenos destinados a cultivos como piña, limón y maíz.

Autoridades de Tabasco anuncian reactivación de producción pesquera (cortesía)

De esta forma, la producción pesquera y pecuaria concentran buena parte de los resultados reportados por el sector agropecuario estatal: por un lado, Pescando Vida incorpora producción propia de alevines para sostener su operación. Por otro lado, los programas ganaderos ya contabilizan nacencias, gestaciones y acciones sanitarias sobre el hato tabasqueño.