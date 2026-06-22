El gobierno de Tabasco impulsa el programa “Pescando Vida”, el cual se ha consolidado como una estrategia exitosa para fortalecer la economía de pequeños productores acuícolas y acercar alimentos de calidad a precios accesibles para la población.

El gobernador Javier May Rodríguez destacó que este modelo elimina intermediarios en la cadena de comercialización, lo que contribuye a avanzar hacia la soberanía alimentaria en la entidad.

La economía se fortalece, el dinero se queda en el estado y beneficia a los que menos tienen, los pequeños productores de pescado y de ostiones, los que tenían muchos años que no tenían esta oportunidad. Javier May, Gobernador de Tabasco.

Tabasco abre segundo punto de venta con hasta 8 toneladas de mojarra

En el municipio de Cárdenas se abrió el segundo punto de venta del programa, que se suma al inaugurado en abril en la Central de Abastos de Villahermosa.

Con ambas sucursales, se estima una venta mensual de hasta 8 toneladas de mojarra tilapia, producida directamente en comunidades beneficiadas, informó el secretario de Desarrollo Agropecuario y Pesca, Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesca de Tabasco, Guillermo Priego León.

El nuevo punto de comercialización, ubicado en el Mercado Nuevo de Cárdenas, superó expectativas desde su primer día de operación, al lograr la venta de media tonelada de producto, volumen que originalmente se esperaba colocar durante todo el fin de semana.

El funcionario destacó que el éxito del programa se debe a la calidad del producto y a los precios accesibles ofrecidos directamente al consumidor.

Asimismo, subrayó que las ganancias llegan de manera directa a los beneficiarios del programa, quienes además reciben un jornal mensual de 5 mil pesos y acompañamiento técnico por parte del gobierno estatal.