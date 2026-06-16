Javier May anunció que el nuevo Patinódromo de Tabasco será inaugurado con una competencia regional que reunirá a los mejores exponentes del patinaje de velocidad del sureste del país, consolidándose como sede estratégica para el impulso de esta disciplina.

Javier May certifica nueva pista de patinaje en el Deportivo Olimpia XXI como una de las mejores del país

Durante su recorrido por la renovada pista del Deportivo Olimpia XXI de Villahermosa, el mandatario destacó que la obra fortalece la infraestructura deportiva de la entidad y fomenta el desarrollo de nuevas generaciones de atletas.

Acompañado por el entrenador de la selección estatal, Jorge Alberto Sanlucar Méndez, expresó su satisfacción por la conclusión del proyecto, considerando que mantendrá a Tabasco como referencia nacional en esta disciplina.

La pista cuenta con certificación de la Conade y se posiciona entre las mejores instalaciones de su tipo en México. May subrayó que la inversión tendrá un impacto positivo en el crecimiento del deporte estatal y en la formación de jóvenes talentos que ya han destacado a nivel nacional.