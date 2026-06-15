Javier May Rodríguez fortaleció la política social de Tabasco con el arranque del programa Bienestar en tu Mesa, estrategia alimentaria dirigida a familias con ingresos de entre uno y dos salarios mínimos.

En una primera etapa se entregaron 4 mil apoyos en los municipios de Tacotalpa y Emiliano Zapata, como parte de un plan que abarcará cinco municipios de la entidad.

Javier May distribuye 5 mil 930 apoyos sociales en gira por la región Sierra y Los Ríos de Tabasco

Durante sus recorridos por ambas regiones, el gobernador encabezó la entrega de 5 mil 930 beneficios distribuidos entre Bienestar en tu Mesa, Tandas para la Mujer y Bienestar y Plenitud.

May Rodríguez destacó que estos resultados son producto de una administración financiera responsable y del combate frontal a la corrupción, señalando que los recursos ahora llegan directamente a las familias que más los necesitan, sin intermediarios ni privilegios.

El programa Bienestar en tu Mesa consiste en apoyos mensuales canjeables en Tiendas Bienestar por productos de la canasta básica, con el objetivo de garantizar alimentos nutritivos y de calidad para los hogares tabasqueños.

El mandatario concluyó que las finanzas sanas, la austeridad y la transparencia han sido la clave para convertir recursos públicos en apoyos directos para la población.