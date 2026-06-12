Javier May Rodríguez impulsa el acceso a servicios esenciales en comunidades de difícil acceso del municipio ribereño de Jonuta, donde la única vía de transportación viable es el caudaloso río Usumacinta.

Como parte de la estrategia estatal de atención territorial, se desplegó la Caravana Acuática de Servicios de Salud en las rancherías Carlos Pellicer Cámara y Campo Nuevo, donde la población ribereña recibió atención médica gratuita y acciones preventivas.

Caravana Acuática de Tabasco lleva salud, vacunación y servicios esenciales a Jonuta

El operativo, encabezado por la Secretaría de Salud estatal, contó con la participación de las secretarías de Gobierno y Bienestar, el IMSS-Bienestar y la Marina.

Durante la jornada se ofrecieron consultas de medicina general, odontología y psicología, además de vacunación y detección de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y obesidad.

Brigadas de salud de Tabasco atienden a comunidades de Jonuta por el río Usumacinta. (Cortesía)

La atención integral también incluyó pruebas rápidas de VIH, sífilis y hepatitis C, mastografías y entrega gratuita de medicamentos.

Personal especializado realizó termonebulización en la escuela primaria de la comunidad para reducir riesgos de dengue y otras enfermedades transmitidas por vector.

De manera paralela, se instalaron módulos para la expedición gratuita de actas de nacimiento, facilitando el acceso a la identidad jurídica de los beneficiados.