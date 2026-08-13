Tabasco se convierte en punto de encuentro del patinaje de velocidad con la participación de alrededor de 600 atletas de 18 estados del país, además de delegaciones de Ecuador y Guatemala, en el Campeonato Nacional de Patinaje de Velocidad 2026.

Villahermosa es sede de esta competencia, que se desarrolla del 12 al 15 de agosto en el nuevo Patinódromo de Olimpia XXI, escenario recuperado como parte del proyecto de recuperación de espacios deportivos en la entidad.

Javier May impulsa el deporte desde Tabasco con el Nacional de Patinaje

Durante la inauguración del evento, Javier May Rodríguez destacó la puesta en operación del nuevo escenario deportivo, ubicado en el complejo Olimpia XXI, el cual fue recuperado después de permanecer durante años en condiciones de abandono.

El gobernador de Tabasco también resaltó el potencial del campeonato para acercar a niñas, niños y jóvenes al patinaje de velocidad, además de motivarlos a practicar una disciplina deportiva y establecer nuevas metas.

La competencia reúne a representantes de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

También participan atletas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN), en un torneo que permitirá observar a los principales exponentes mexicanos de la disciplina y dar seguimiento a quienes podrían avanzar hacia futuros procesos de selección nacional.

Tabasco recibe a 600 atletas en el Campeonato Nacional de Patinaje 2026. (Cortesía)

Patinódromo de Olimpia XXI destaca por sus características técnicas

El nuevo Patinódromo de Olimpia XXI representa uno de los principales atractivos del Campeonato Nacional de Patinaje de Velocidad 2026, al contar con una pista diseñada para la práctica y competencia de esta modalidad.

Entre sus principales características destaca el diseño de sus curvas, utilizado actualmente en competencias internacionales y campeonatos mundiales de patinaje de velocidad.

El nuevo escenario deportivo permitirá que durante cuatro días los participantes compitan en distintas categorías y pruebas de velocidad, mientras entrenadores y representantes de la Federación Mexicana de Patines Sobre Ruedas observan el desempeño de los atletas.

De esta manera, Tabasco fortalece su infraestructura deportiva y se posiciona como sede de competencias nacionales, al tiempo que el nuevo Patinódromo de Olimpia XXI abre un espacio para impulsar el talento de atletas mexicanos en el patinaje de velocidad.