El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, encabezó la Jornada Nacional de Reforestación 2026 “Todo México a Reforestar”, en la que participaron 20 mil personas con la siembra de especies nativas en los 17 municipios de la entidad.

Las actividades se realizaron de manera simultánea en 843 puntos de reforestación, como parte de la convocatoria del Gobierno de México para recuperar la cobertura vegetal y fortalecer la conservación de los ecosistemas.

Javier May anuncia nueva jornada estatal de reforestación

Desde el Área Natural Protegida “Laguna del Camarón”, en Villahermosa, Javier May destacó que la recuperación de la cobertura vegetal es una tarea permanente de su administración.

El gobernador anunció que en octubre próximo se realizará la segunda Jornada Estatal de Reforestación, con la meta de plantar 2.4 millones de árboles, uno por cada habitante de Tabasco.

Durante el evento, May Rodríguez estuvo acompañado por José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones del Gobierno de México.

El gobernador de Tabasco señaló que la Jornada Nacional de Reforestación 2026 complementan los objetivos del programa Sembrando Vida en Tabasco, que contempla reforestar 30 mil hectáreas durante el sexenio mediante la plantación de 30 millones de árboles maderables y frutales.

Tabasco sembrará 2.4 millones de árboles en nueva jornada de reforestación. (Cortesía)

Tabasco supera meta de reforestación de 2025

Javier May recordó que durante 2025 el Gobierno de Tabasco realizó la primera Jornada Estatal de Reforestación, en la que se superó la meta prevista al alcanzar 2.7 millones de árboles plantados.

Con la participación de la ciudadanía, autoridades y comunidades, el estado busca mantener las acciones de reforestación y recuperación de áreas verdes como parte de una estrategia permanente de protección ambiental.