En conferencia de prensa del gobernador Javier May Rodríguez, el coordinador estatal del IMSS-Bienestar, Manuel Adalberto Pérez Lanz, informó que Tabasco ocupa el tercer lugar nacional en procedimientos quirúrgicos, consolidando uno de los mejores avances del país en materia de atención médica.

Además del repunte en cirugías, destacó que el estado registra 89% de abasto en los 553 Centros de Salud y UNEMES, así como 98% en las 23 unidades hospitalarias de segundo y tercer nivel, como parte de la estrategia nacional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para garantizar el acceso efectivo a medicamentos.

Tabasco avanza hacia la meta de procedimientos quirúrgicos

Manuel Adalberto Pérez Lanz explicó que el primer nivel de atención trabaja actualmente con 147 claves de medicamentos, cifra mucho más eficiente frente a las hasta 800 claves que se manejaban en administraciones pasadas y que generaban desperdicio y caducidades.

Asimismo, destacó que la distribución de medicamentos, que antes podía tardar uno o dos meses, hoy se realiza en cinco a siete días, gracias a la coordinación entre IMSS-Bienestar, la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado mediante las Rutas de la Salud.

El funcionario agregó que, a través de los Comités de Salud y Bienestar (COSABI), se logró atender 523 unidades médicas, superando las 503 del año pasado.

También recordó que la Presidenta Claudia Sheinbaum destinó 60 millones de pesos a infraestructura en salud para Tabasco. Con esta inversión se realizaron trabajos de impermeabilización en el Hospital Juan Graham Casasús, el Hospital del Niño y el Hospital de la Mujer; además, se rehabilitan los quirófanos de los hospitales comunitarios de Emiliano Zapata y Nacajuca.

Tabasco registra 37 mil 276 procedimientos quirúrgicos, lo que representa un 95% de cumplimiento de la meta, una cifra absoluta superior a la de entidades como Colima, que ocupa el primer lugar con 12 mil 402 procedimientos, pero con una meta menor. Explicó que Tabasco podría cerrar el año con más del 150% de su objetivo, impulsado por la activación de servicios médicos integrales y nuevas contrataciones.

Tabasco impulsa trato digno en la atención médica

El coordinador estatal destacó que Tabasco no solo avanza en acceso a la salud, sino también en ofrecer un trato digno a pacientes. Subrayó que el Hospital “Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez” está entre los mejor evaluados, y actualmente recibe mantenimiento integral que incluye reparación de quirófanos, mantenimiento a aires acondicionados, impermeabilización, sustitución de elevadores y mejoras en el cuarto de máquinas.

Además, anunció que Tabasco será sede regional de distribución de medicamentos oncológicos y de capacitación en Trato Digno, recibiendo a personal de IMSS-Bienestar de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Oaxaca y Chiapas.

Finalmente, informó que ya inició la capacitación para mejorar la atención a pacientes, dirigida al personal de farmacia, trabajo social y áreas administrativas del primer nivel de atención.